陳芋汐攜手新搭檔奪金　受訪笑嘻嘻被酸：弄走全紅嬋開心了嗎

記者黃翊婷／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋受到微信群組「水花征服聯盟」成員言語霸凌4年，引發中國網友關注。全紅嬋的前搭檔陳芋汐1日參加2026跳水世界杯北京總決賽，奪得女子雙人10公尺跳台冠軍，賽後她與新搭檔面帶笑容受訪，卻遭到許多中國網友批評厚臉皮。

▲陳芋汐（左側）受訪時面帶笑容。（圖／翻攝自微博／牛魔旗手）

全紅嬋遭霸凌風波回顧

微信群組「水花征服聯盟」先前被爆料對全紅嬋進行長達4年的言語霸凌，群組成員包含全紅嬋的隊友陳芋汐、陳藝文、昌雅妮等人，甚至還有裁判、媒體記者。雖然中國國家體育總局游泳運動管理中心已表明會徹查此事，但後來中國國體總局、廣東省隊、最高人民檢察院《檢察日報》等多個官方單位，均發布聲明指出此事是「飯圈」文化問題，讓不少中國網友無法接受。

陳芋汐攜手新搭檔奪金牌

目前該爭議風波未平，陳芋汐4月28日抵達北京備戰2026跳水世界杯北京總決賽，神情放鬆並主動向鏡頭揮手致意，隔日她接受媒體採訪談論備戰心情，這也是她在風波之後首度受訪。陳芋汐在1日舉行的女子雙人10公尺跳台項目中，與新搭檔盧為一同摘下金牌。

賽後受訪惹議 網友意見兩極

盧為是陳芋汐在國際賽場上的第5位搭檔，兩人賽後受訪時均認為彼此默契不錯，當被問到這次比賽臨時換搭擋是否順利，陳芋汐回答，大家其實永遠都保持在時刻準備的狀態，無論發生什麼特殊情況或改變，都可以做好準備。

然而，陳芋汐受訪時面帶笑容，卻惹怒不少仍在關注全紅嬋遭霸凌爭議的網友，大家紛紛留言批評，「臉皮真厚」、「又換了個血包」、「果然嬋寶不在，採訪都是笑嘻嘻地了」、「想起了那個群」、「弄走全紅嬋，開心了嗎」。

但也有部分網友表達不同意見，「加油，捂住耳朵往前衝」、「不明白，有一群人跟魔怔了似的」、「飯圈太嚇人了」、「臆想症太多了，不看比賽張口就來」。