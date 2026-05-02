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苗栗寵物餐廳爆飼主拖行、鞭打狗狗　店家臉書被網灌爆

▲▼寵物餐廳犬隻遭不當管教　苗縣府開罰持續追蹤。（圖／翻攝自苗栗動防所）

▲苗栗西湖寵物餐廳爆虐待動物，動防所依法開罰7萬5千元，並啟動跨縣市追蹤機制。（圖／翻攝自苗栗動防所）

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣西湖鄉一間知名的寵物餐廳「獵犬不打獵」近日被民眾檢舉有不當對待犬隻的情況，苗栗縣動物保護防疫所會同警方上門稽查後，陳姓飼主坦承確實有做出對犬隻有拖行、牽繩鞭打等超出合理的管教行為，當場依違反動保法開罰7萬5000元，事件曝光後，餐廳的臉書粉絲團也遭憤怒的網友洗版。

檢舉影片曝光　拖行鞭打踢狗全入鏡

苗栗動防所表示，有民眾4月1日透過網路提供檢舉影像，內容包含2023年至2025年之間共4支不同時段的影像紀錄，畫面顯示陳姓飼主對犬隻做出拖行、牽繩鞭打、丟擲椅子及腳踢等行為，由於陳男舉動已明顯逾越合理管教範圍，動防所人員4月2日會同警方前往餐廳及陳男住處調查。

10隻黃金獵犬　健康尚可暫不沒入

動防所指出，陳男及犬隻設籍均在台中市，犬隻平時全都在台中飼養，營業期間才會開車載到苗栗西湖鄉，現場查有10隻黃金獵犬，均已完成晶片植入及絕育，經獸醫師評估，所有犬隻外觀健康，未見急性傷勢，互動情形尚屬正常，未出現明顯畏縮反應。

飼主稱為阻止打架　仍依動保法開罰

陳男指出，犬群間偶爾會因「位階」產生衝突，他為了即時分開有衝突的犬隻，才會採取較大動作控制，並坦承4支影片中相關行為都是他本人所為。動防所表示，陳男行為已違反動保法，已依同法第30條開罰7萬5000元，另考量犬隻整體健康狀況尚可，未達需緊急安置之程度，暫不予沒入，將持續列管追蹤，並透過跨縣市合作機制，確保動物福利及飼養管理符合規範。

發文道歉難止怒　網友痛批就是虐待

事件曝光後，陳男也在餐廳的臉書粉絲團發文，除了向社會大眾道歉外，他也坦承確實有管教過當，但原因是狗狗打架，他必須趕緊阻止衝突，事後狗狗也都沒有受傷，「我們的狗狗都被照顧得很好，只有在狗狗打架時才會大動作阻止，因為有時候如果沒有把牠生氣爭吵的情緒壓下來，另外一隻狗還是會想要過來咬牠」。

不過其他網友仍不滿陳男虐待動物的行為，有人說，「你那不叫管教過當，是虐待了，承認很難嗎」、「聽完你說的，我都要吐了，拿皮帶抽狗，還拿椅子砸狗，就是虐待，現在哭自己無辜，合理嗎」、「滿口謊言還要狡辯？傷害就是傷害，以為毛孩們不會說話，我們就沒有眼睛嗎？」

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