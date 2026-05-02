桃園敬老愛心卡5/1起　可搭新北15條公車

▲桃園敬老愛心卡5/1起擴大使用範圍。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局表示，為提升桃園市龜山區大坪頂地區長者及身心障礙朋友，往返雙北的便利性，桃園市敬老愛心卡使用範圍再度擴大；自今年5月1日起，民眾可於14條行經龜山大坪頂地區的新北市公車路線使用。另自5月15日起，再新增1條路線納入適用範圍，讓日常通勤更加便利。

交通局表示，龜山大坪頂地區與新北、臺北生活圈連結密切，許多市民平時即會搭乘新北市公車往返雙北。過去相關路線尚未納入桃園敬老愛心卡點數使用範圍，對長者及身心障礙朋友較不方便；經市府協調新北市政府、客運業者及票證系統廠商完成驗票機程式調整與測試後，讓敬老愛心卡服務更貼近市民日常需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通局長張新福指出，本次開放使用桃園市敬老愛心卡800點補助扣抵車資的新北市公車為計有三重客運、臺北客運、大都會客運等客運業者所營之橘21、786、822、854、858、936、945、946、966、967、937、920、925、948及898等15條路線，均已完成車機與系統設定，其中三重客運、臺北客運等兩家業者已與本府社會局完成簽約且可於5月1日上路實施，而大都會客運所營937路線則是自5月15日起實施，讓跨市移動更加便利。

桃園市政府交通局提醒市民，桃園市敬老愛心卡點數為每月補助，一般地區每月800點、復興區每月1,000點，點數限當月使用，未使用完不會累計至下個月；若點數用完，可自行加值現金錢包，後續搭乘公車仍可依規定享有優惠。另外，若卡片現金錢包為負值，須先加值補足為正值，系統才會正常更新每月補助點數。民眾若於龜山大坪頂地區使用桃園市敬老愛心卡點數搭乘新北市公車，請記得持實體敬老愛心卡刷卡搭乘。