今國道18魔王路段易塞　國5北上龜速11小時至午夜

▲連假第2天國道有18處易塞路段。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（2日）邁入勞動節連假次日，高公局預判國道將出現18處易壅塞路段，國5北上路段估自下午1時一路壅塞至午夜，恐龜速11小時。

連假第2天，除出遊車潮外，也將湧現北返車流，今天國道交通量預估為107百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量上看54百萬車公里，同樣為平日的1.2倍，北返車潮也將明顯增加。

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高公局研判今天國道有18處易塞路段，其中南向及東向部分，包括國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國3土城至關西、快官至霧峰、草屯至名間；國5南港系統至頭城；以及國10鼎金系統至燕巢系統。

至於北向及西向易塞路段，則包括國1西螺至埔鹽系統、苗栗至湖口、圓山至大華系統；國3竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5宜蘭至坪林；國4潭子系統至豐勢；國6東草屯至霧峰系統；以及國10仁武至左營端。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於上午6時前或中午12時後出發；國5南向建議於清晨5時前或下午5時後上路。北向方面，西部國道南部地區建議於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向則建議於上午9時前出發，以節省行車時間。

▲勞動連假第2天國道疏運攻略。（圖／高公局提供）

此外，今天國道也實施多項疏導措施，包括上午5時至12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至6時針對國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制。

收費措施方面，採單一費率並再打8折，國3新竹系統至燕巢系統適用，另於凌晨0時至5時暫停收費，同時配合開放路肩、替代道路及匝道儀控等措施，紓解車流。