小三小王剋星！5/4土地婆生日＋天赦日　命理師：斬爛桃花最靈

▲5月4日是土地婆聖誕。（圖／楊登嵙提供）

記者閔文昱／綜合報導

2026年5月4日適逢農曆三月十八日，是民間信仰中「土地婆」（福德正神夫人）聖誕日。今年更巧合與「天赦日」同一天，被民俗專家楊登嵙視為難得的開運良機，特別適合祈求家運平安、增進夫妻感情、斬斷爛桃花，甚至求子與求財，效果被認為更加顯著。

「小三小王剋星」 守護家庭與姻緣

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楊登嵙指出，土地婆又稱「土地媽」或「福德夫人」，是守護家庭圓滿的重要神祇，性格細膩務實，專責家宅平安、財庫穩定與感情和諧。與主掌地方事務的土地公不同，土地婆更重視家庭關係，特別庇佑女性與兒童，也被視為求子與保順產的重要神明。

他進一步表示，由於土地婆重視家庭倫理，因此對破壞婚姻的「小三」、「小王」特別反感，民間甚至稱其為「小三小王剋星」。若在聖誕當天誠心祭拜，並祈求斬斷不良姻緣、改善婆媳或妯娌關係，往往被認為相當靈驗。

▲土地婆聖誕遇天赦日，專家揭開運與斬爛桃花秘訣。（圖／AI繪圖/Moonshot）

拜對供品更加分 麻糬象徵「黏住錢財」

在供品準備上，楊登嵙建議可選擇麻糬、刈包、潤餅、鮮花及未拆封的化妝品或香水。由於傳說土地公與土地婆偏好甜食，麻糬象徵「黏住錢財」；刈包外型如錢包，有招財意涵，也有「福咬住」的吉祥說法；潤餅則象徵早期捲起的銀票，同樣代表財富入袋。

此外，祭拜時務必清楚稟報姓名、住址與願望，並保持誠心。楊登嵙強調，平時若能行善積德，更容易獲得庇佑。

他也提醒，並非所有土地公廟都供奉土地婆，民眾參拜前可先確認。例如北投福慶宮、中和烘爐地南山福德宮、南投竹山紫南宮、高雄新庄福德祠等，都是常見供奉土地婆的廟宇。

楊登嵙指出，今年土地婆誕辰與天赦日重疊，象徵「赦罪解厄、轉運開財」的雙重加持，民眾若把握時機誠心祈福，有望為家庭、感情與財運帶來正向轉變。