達美樂3888元愛心披薩加開預購　摩斯母親節開賣「奶油萵苣花束」

▲達美樂「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」加開預購名額。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

迎接母親節，達美樂推出全台最貴、要價3888元的超豪華「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」，目前因太熱賣而宣布加開預購，售完為止。摩斯漢堡有超吸睛「奶油萵苣花束」，必勝客則攜手漢來海港、吳寶春打造澎湃海鮮比薩及巴斯克蛋糕。

●達美樂

達美樂今年母親節推出「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」，每片都有完整鮑魚，還能沾火山起司醬，並以專屬母親節披薩盒包裝，搭配限定披薩刀，每組售價3888元，全台限量300組。因銷售反應熱烈，業者也宣布加開預購名額，目前尚可於指定網站預購。

另外，回歸的「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」，選用龍蝦沙拉與干貝，佐以起司沾醬，5月17日前外帶半價優惠499元（代碼：865436）。

▲摩斯漢堡推出母親節限定奶油萵苣大花束。（圖／業者提供）

●摩斯漢堡

摩斯漢堡今年以「花漾傳情」為題，推出創意十足的新鮮「奶油萵苣大花束」，嚴選7顆奶油萵苣結合精美包裝設計變身成花束，售價899元，限時販售至6月30日。

販售門市包括羅斯福路店、台南永華店、新莊中平店、永和秀山店、板橋新埔店、古亭店、新北中和店、高雄自由店、桃園正光店、高雄文化中心店、金山店、永和永安店。每店限量10份、售完為止。

▲▼必勝客母親節推出2款海味比薩，以及荔枝玫瑰巴斯克。（圖／記者蕭筠攝）

●必勝客

必勝客今年攜手漢來海港推出2款母親節比薩，「巨魷海鮮宴愛心比薩」在愛心餅皮鋪上整隻魷魚以及數顆鮑魚、大蝦、干貝，每店限量15份，單點1049元、PK APP嚐鮮價999元，售完為止；「明太子生蠔干貝比薩」則有大生蠔、干貝、櫛瓜、鳳尾大蝦與明太子醬，再搭配「蛤蜊濃起司火山熔岩餅皮」，原價949元，外帶單點特價499元。

業者更首度找來「吳寶春麥方店」合作，打造母親節限定甜點「荔枝玫瑰巴斯克」，採用台灣黑葉荔枝果肉搭配乳酪蛋糕，8吋999元、加價購699元，限量6000顆；另提供小顆單點199元、加價購179元，限量1萬顆。