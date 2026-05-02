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越急「用錢賺錢」越容易被騙！吳淡如：強調「保證獲利」陷阱最多

▲▼現金,台幣,紙鈔,錢,大鈔,投資,存錢,理財,鈔票,。（圖／記者賴亭羽攝）

▲越急著「用錢賺錢」的人，越容易掉入陷阱。（圖／資料照）

文／吳淡如

摘自／時報出版《財商：不費力才會贏

近來台灣投資詐騙案件一再引發關注，從假借虛擬貨幣、高報酬投資名義吸金，到用專業術語、名人背書包裝說明會，話術看似愈來愈新，核心卻始終沒變，就是抓準人們想快一點賺到更多、最好還能穩穩獲利的心理。光是警方近日破獲的「挖礦加速器」案，就已有至少10名被害人報案、已知財損超過百萬元。金管會日前也再次提醒，凡是標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」、「低風險高報酬」的投資話術，都該高度警覺。

當所有人都在問，怎樣才能快點翻倍、快點致富、快點找到一個一輩子高枕無憂的方法，也許真正該先問的不是「要投資什麼」，而是「這件事，真的可能嗎？」很多人以為理財的關鍵是找到祕密捷徑，卻沒發現，自己最先掉進去的，往往就是「保證獲利」這四個字背後的陷阱。

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巴菲特舉過一個例子：「從1900年到1999年，道瓊指數從65.73點漲到了11497.12點，漲了175倍。175倍相當可觀，對不對？但你知道它的年均複合成長率（CAGR）是多少？答案會讓你意外：只有5.3%。」很遺憾的，大部分的人，想的都是「哇，我終於知道我應該理財了，現在快告訴我，我怎樣能夠翻倍？」或能夠「很快致富」、「很快就找到一個一輩子高枕無憂的方法？」這無疑是灰姑娘想要找到一個神仙教母來翻轉自己的命運！多大年紀了，還相信這種神話？

如果有人敢答應你，給你這樣的保證，想都不用想，他一定來自詐騙集團，不然就是正在被詐團詐騙中。我聽過類似的問句太多了。

比如理財專家的FB粉絲團裡頭，會有人很虔誠的問：「我下個月要退休了，有300萬的退休金，我兒子要去美國讀書，每年學費就需要200萬左右，如何讓這筆退休金夠讓他念大學？」不是詐團的理財專家可能會給他一些指導，是詐團的就會請他加入一個群組免費指導。不是詐團的專家，肯定不會言之鑿鑿地跟他保證：「我跟你說的方法萬無一失，一定會成功的！」世界上沒有人能夠完全預言金融市場的走向與未來。的確，敢說自己預測超準的就是詐騙集團。

你想想看，之前告訴你的數據，2000年到2025年，連巴菲特的年化報酬率只有13%左右，都是神級的人物了；以這個問題來說，4年就要讓300萬變成800萬，複利年化報酬率CAGR要有≈27.8%。只要簡單數學，你就會知道這個問題經不起證偽。

其實你也不用算，只要想想現在錢存銀行，到底有幾%？大概就是1%多（這是浮動的），是誰有那麼大的本領給你將近28%的複利年化報酬率？答案只有一個，你知道。

●小心「保證獲利」的投資騙局

雖然我說數學好不好不重要，但判斷力與理解力對於財商還是重要的。以下我還是要把身邊一位大我沒多少、約比我年長十歲的長輩的例子貢獻出來。這是個真實故事，卻荒謬到很像魔幻寫實。某次家族聚會，她對我說，她要參加一個「保證回酬」的投資說明會。問我那個好嗎⋯⋯「有影劇圈的大哥加入唷。」她興高采烈的說。「怎樣的保證回酬？」我想到，她的一生不是沒賺過錢，但是從鴻源集團之後，幾乎各種高利老鼠會無役不與，就已經有了警覺。

「只要100萬，每一季會還你16萬。」

「不會吧，這樣年利率是64%！」我像隻被電到的貓。

那時候銀行存款利率還只有1%！「我建議妳最好不要去。有人保證要給妳高於銀行定存兩倍的利息，應該就是詐騙！現在定存只有1%！」我儘量講得讓她容易懂。對於某些過度容易被感性說服的人，你不要用滔滔不絕的理性說法讓他頭昏想逃。其實，就因為當時利率只有1%，根本不會有人保證給你2%，那太不吸引人了。

她沒有再說話。其實，她是已經加入了。又過了一個多月，我又看到她。她似乎忘記曾經問過我這件事。竟然問我：「妳要不要去參加一個保證回酬的投資說明會，影劇圈的某朋友○○哥也有參加唷。」這是在拉下線嗎？我聽說過，老鼠會的特色是只要你介紹親友入坑，你還會得到特別的獎賞。

「妳之前問過我了吧？就是那個年投報64%的？」我那時有點火大：「我不是說過只要給妳2%都是詐騙嗎？」

「可是，是64%、不是2%⋯⋯」我那時候非常後悔我曾經說過2%這句話。64%當然不是2%，它是2%的32倍！我體會一個財迷心竅的人會誤解所有的簡單數學。

「妳該不會已經加入了？」

「對啊，我已經領回兩次，32萬了！」她眉飛色舞的說。「再領四次，我就快回本了！」

「這樣吧，妳回本的那一天，我請大家去五星級飯店吃飯，妳高興叫誰來都可以。」拉不動我，當然不歡而散。過不了一個月，我看到了一個年利率64%的集團倒掉、被警方搜索的消息。裡面的確有提到某大哥，但大哥宣稱他們只是認識，根本沒投資啊。這位長輩沮喪了好一陣子，好些年不見她出席⋯⋯因為她雖然沒有拉動我，卻曾經拉動了幾個親戚，現在大家都虧本了，見面了尷尬。

只問投資報酬率，沒問錢會從哪裡來，有客觀可能性嗎？你應該也容易看到周遭的人對於「只要給我高利息，我就參與」，中了很多次計還不怕的人。

有趣的是去年我又看到這位長輩。我問她那個64%的錢到底拿回幾成。她雲淡風輕的說：「我沒有加入呀，誰說我有加入了？」承認自己受騙，有時比失去錢財來得更痛苦。

所以我相信，被詐騙沒報案的人，遠超過官方統計的數字。不過，她又跟我說：「上星期我姪女的健身房在募資，100萬，一年回本6%，這應該很保險吧？」唉，我想，她應該也想告訴我「是6%，不是2%吧。」

簡單的數學或邏輯概念很重要。你算一算，除非他去偷去搶，否則不可能得到的回報，他憑什麼跟你保證？之前，我也看過一位女性名人出來宣傳保險有多重要，都靠儲蓄險讓她家的一家之主驟逝之後，全家還能夠得到經濟上的保障。乍看之下，我以為是詐騙集團盜用她的頭像，用AI製成影片什麼的⋯⋯仔細看，是鼎鼎大名的保險公司。

她說的應該是真的，但是保險公司沒告訴你的是：她從哪一年開始保險，當時利率多少？（台灣的存款利率在多年前曾經有8%，所以保險公司可能在某些保單裡頭給你比較高的利息；現在都只有1%多了，你認為保險公司會為了你的未來做賠本生意？它是慈善機構嗎？當然不是。）

不要忘了「現在的利率」，你至少可以成為一個理性投資的人。不要相信有人會在固定年限內將你的錢變幾倍。如果那個人真的那麼高明，他現在並不需要你那點錢。

被騙的時候，基於損失趨避和承諾升高心理，也就是不想損失前面已經丟進去的錢，所以你又再度投入錢，人很容易執迷不悟。被騙當然痛，但如果不瞭解一些簡單的道理，一再被騙絕對有可能。等醒悟之後，很多人會說自己是被下了迷藥，這樣的理由比較舒服、好受，自我咎責是很難的。

不要相信財務界的神仙故事，你不能相信任何人保證你會有錢，但至少要學會你不會被騙錢。

▲▼時報出版《財商：不費力才會贏》。（圖／時報出版提供）

★本文摘自時報出版《財商：不費力才會贏》，作者吳淡如，台大EMBA、上海中歐國際工商學院碩士、歷史學博士、中歐商學院博士候選人。Podcast節目《人生實用商學院》，累計超過10億下載。著有《人生實用商學院》系列理財書，長期占據排行榜。

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