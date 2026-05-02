搭捷運手扶梯！台人「一整排靠右側」他批沒文明　全場吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

搭捷運手扶梯時，台人都習慣靠右側站。但就有網友表示，明明現場已有標誌提醒乘客改變站立方式，但不少人仍維持「右站左走」的習慣，讓他忍不住感嘆「文明第一」。貼文曝光後，引發大批網友論戰，有人認為大家早就養成習慣，站左邊不走甚至會被瞪；也有人反酸，趕時間就早點出門，沒有明文規定的事，為何要所有人約定成俗。

原PO在Threads貼出照片，拍下捷運內手扶梯的照片，只見告示牌寫下「扶梯兩側皆可站立」，但乘客仍舊都靠在右側。原PO因此忍不住吐槽，「很高興看到大家無視這個標，文明第一。」

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不過，貼文一出，立刻掀起討論，有人直言「大家早就養成習慣了」、「我也是不敢站左邊，站左邊不走會被瞪」、「大家不是無視，而是不敢站左邊，因為怕遇到『左側通行強迫症患者』」、「站左邊還是會有人在後面借過借過。」

也有網友直呼，「文明應該是自由選擇吧？」「既然皆可站立，我就愛站右邊啊」、「趕時間真的建議走樓梯，扶梯發生意外很刺激的」、「既然左右都可以站立，那這群人選擇站在『右邊』，問題在哪」、「跟文明有什麼關係？本來就可以兩側站立，需要行走的可以走樓梯。」