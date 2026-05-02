新竹是美食天堂？他大讚「三大菜系」很好吃　還推城隍廟附近

▲新竹火車站。（圖／記者陳凱力攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新竹長年被不少人稱為「美食沙漠」，但有網友表示，近幾年到新竹玩，明明覺得東西很好吃，不只山線有關西、北埔、內灣老街，海邊有南寮漁港，市區還有城隍廟周邊小吃，融合海鮮、閩南、客家三大菜系，根本是美食天堂，讓他好奇「說新竹東西不好吃的是在指哪裡？」話題引發兩派論戰。

一名網友在PTT的Gossiping板發文問卦，「新竹明明就美食天堂吧？」他表示，PTT過去20年一直說新竹是美食沙漠，但自己這幾年去新竹玩，覺得明明就很好吃，像是關西、北埔、內灣老街，以及南寮漁港、城隍廟周圍小吃都很有特色。

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他認為，新竹明明融合了海鮮、閩南、客家三大台灣菜系，應該算是美食天堂，不解為何外界總說不好吃。面對有人質疑那些是觀光區，他也回應，自己的日常覓食區就在城隍廟附近。

貼文曝光後，有人認同表示，「有貢丸跟米粉啊」、、「唯一推，東門文昌雞肉飯」、「段純貞好吃，台北的不行」、「鴨肉飯蠻好吃的啊」、「新竹本地貢丸是真的不錯，我說肉攤的那種」、「新埔的義順製冰廠、老鄰長板條（蔣經國愛吃的）、市場裡面的東坡煙腸，古早味一堆…哪沒吃的？」

不過也有網友吐槽，「真的不行，東西就不北不南不中，住了幾年也沒辦法習慣」、「那些是觀光區吧，日常覓食區呢」、「地雷還是多，要不是Google地圖可以看評價，不知道要踩雷多少次」、「在新竹唯一走進去不會後悔的只有漢堡王」、「麥當勞都贏。」