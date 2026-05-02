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桃機5月起建置「自行車組裝專區」　單車族搭機落地可無縫拆箱

▲▼自行車旅客多於機場拆箱組裝，產生的包材無妥善回收機制。（圖／機場公司提供）

▲自行車旅客多於機場拆箱組裝，產生的包材無妥善回收機制。（圖／讀者提供）

記者周湘芸／台北報導

台灣自然風光每年吸引不少外國旅客來台騎乘自行車，但有旅客反映機場入境大廳缺乏適當組裝空間。桃園機場公司規劃，5月將於第二航廈1樓接機大廳設置自行車友善組裝專區。

每年有不少外國旅客來台騎乘自行車旅遊，全球最大自行車賽事品牌「Tour de France（環法自行車賽）」旗下的「L’Étape series by Tour de France」（環法自行車挑戰賽）2024年起也連2年在台舉辦。交通部今年更規劃投入大量資金，串接超過1000公里自行車道，完成「環島二號線」。

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不過有民眾反映，國際旅客來台騎乘自行車，於機場端就有多項不便，像是入境大廳缺乏組裝空間，旅客多於現場拆箱組裝，易影響動線，產生的包材也無妥善回收機制。再者，機場聯外道路以高速公路為主，不熟悉環境的騎士更曾誤闖國道。此外，既有大眾運輸，如機場捷運A12至A14站過去未開放自行車進出，租賃車及計程車也常面臨載運不便問題。

對此，機場公司表示，觀察近年外國旅客來台進行自行車旅遊及參與國際賽事趨勢，發現旅客於航廈接機大廳進行車輛組裝及包材處理，以及離場交通動線上，普遍面臨實際需求與不便情形，為提升國際旅客自行車旅遊體驗，已規劃於第二航廈1樓接機大廳（巡迴巴士附近）設置自行車友善組裝專區，預計5月完成建置。

機場公司指出，此項服務雖屬相對小眾，但具高度剛性需求，自行車組裝專區將提供旅客專屬空間進行拆箱、組裝與整理作業，並配置基本手工具、打氣設備、休憩區及鐵馬旅遊資訊等，規劃過程也徵詢中華民國自行車騎士協會意見，並參考歷年旅客反映滾動檢討服務內容。

機場公司也說，已協調桃園捷運公司自今年3月起開放機場捷運相關車站自行車進出站，並同步盤點及整合多元接駁方案，包括園區巴士、國道客運、預約接送租車及排班計程車等，強化整體交通銜接服務。

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