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挑戰6萬片世界最大拼圖！爺爺花4年拚完　決定拆掉免費送

記者詹雅婷／綜合報導

美國科羅拉多州一名爺爺是超級拼圖迷，在耗時整整4年、花費約800至1000個小時後，終於在近期挑戰完成全世界最大拼圖。這幅拼圖共有6萬片，是一幅巨大世界地圖。

耗時4年、1000小時　拼出6萬片的世界地圖

紐約郵報報導，這名爺爺薩拉斯（Lou Salas）當初花費600美元（約新台幣1.9萬元）買下這款由Dowdle推出的世界最大拼圖。薩拉斯把整間拼圖室用來擺放這幅龐大的世界地圖拼圖，全圖共分60個區塊，一路走來還有他年僅8歲的小孫女從旁相伴。

只不過挑戰期間，當他拼到第17個區塊時，他突然發現拼圖少了1片，「那天晚上我根本睡不著，少一片，整個拼圖就毀了」。他無論如何都不願就此放棄，所幸廠商Dowdle得知之後，便提供那片遺失的拼圖給他，讓薩拉斯得以在近期完成拼圖挑戰。

薩拉斯坦言，如何把60個區塊全部拼在一起，才是最大的難題。在完成挑戰之後，薩拉斯做出了一個令人意想不到的決定，也就是要拆掉成品，把它免費轉贈給有緣人或機構，唯一條件是對方完成後也繼續傳下去，「只要有人能把它拼完，對我來說就夠了。我會很想念它的，在我人生的這段時光裡，它已經成了我的一部分」。

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