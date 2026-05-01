網傳陌生人「闖店抽血」！他曝恐怖經歷　衛生局：恐違規且有風險

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網傳陌生人「闖店抽血」！他曝恐怖經歷　新竹衛生局：恐違規且有風險

有網友透露，新竹有莫名人士進入店家或公司行號，半強迫要求抽血檢查跟肝癌篩檢的行為。（新竹縣衛生局提供）

圖文／鏡週刊

有網友透露，新竹有莫名人士進入店家或公司行號，半強迫要求抽血檢查跟肝癌篩檢的行為，提醒不明來源的免費、便宜抽血要注意！新竹縣衛生局呼籲民眾勿上當，並說明其危險性。

有網友近日於社群平台Threads發文，「新竹市竟然出現莫名人士進入店家或公司行號半強迫要求『抽血檢查』跟『肝癌篩檢』的行為。」直指這樣的行為令人悚然，也意有所指表示「不禁聯想到左邊鄰居的怪事。」提醒其他人要注意安全。

對此，其他人表示，「我今天也有遇到，都是針對店家去做遊說，我們店長說她們已經來好幾年了。好在我們老闆每年都補助我們去醫院健檢，就直接拒絕她了」，也有人直呼「不明來源的『免費』『便宜』抽血要注意，安全一點還是到診所或醫院！」

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對此，新竹縣衛生局早在4月上旬直指，陸續接獲民眾反映，有外縣市醫事檢驗所人員到本縣市區民宅及商家，招攬民眾到府抽血，以低價百元肝癌篩檢的費用，吸引民眾同意抽血檢驗，伺機推銷高價位自費檢驗項目，該行徑已違反《醫事檢驗師法》。

衛生局提醒，醫事檢驗所派員到府「抽血」潛藏許多風險，如抽血場所的清潔、抽血器具的使用、消毒作業、檢體運送保存、抽血人員是否符合醫事人員資格等。因此，民眾應到合法醫事檢驗所或醫療機構進行抽血檢驗或由醫事檢驗所依醫師開立之檢驗單抽血檢驗。

衛生局再次呼籲民眾，為確保醫療安全，切勿接受醫事檢驗所以低價招攬的「到宅抽血服務」，以免受騙及引發爭議。民眾如有發現相關不法或不當招攬行為，請提供相關事證向衛生局反映（電話03-5518160），以杜絕不法及保障民眾的健康權益。

《醫事檢驗師法》規定：

  • 第12條第2項規定：「醫事檢驗師執行業務，應依醫師開具之檢驗單為之。但經中央衛生主管機關指定或自費至醫事檢驗所檢驗之項目，不在此限。」
  • 第30條規定：「醫事檢驗所不得以不正當的方法招攬業務」，醫事檢驗所派員招攬到府幫民眾抽血，顯已違反規定，可依同法第41條規定，處以新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。


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