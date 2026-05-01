快訊／抓到了！高雄轎車拒檢撞警遭開3槍　惡徒落網：酒駕怕被查

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今（1）日發生警匪追逐！一部租賃轎車拒絕停車受檢，還衝撞副所長後加速逃逸，遭員警連開3槍制止，無奈轎車仍逃離現場。專案小組鎖定車輛，於案發近3小時內逮捕46歲陳嫌，他辯稱是酒駕被抓，不過警方對他的說辭疑慮，訊後將依妨害公務、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。

▲白色轎車拒檢逃逸，遭員警連開3槍。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在1日下午5點32分，鳳山分局員警在鳳山區建國路三段與文昌路口執行巡邏勤務時，發現一部租賃用白色自小客車駕駛未繫安全帶，便示意駕駛臨停路邊受檢，不過轎車卻拒絕受檢並催油門逃離現場。

警方立即騎上警用機車尾隨，但轎車駕駛仍堅決不配合，且加速衝撞廖姓副所長，造成手腳擦挫傷。為避免波及其他用路人，一名陳姓員警向轎車開槍，連擊3發子彈示意制止，但轎車仍逃離現場。受傷的廖姓副所長被緊急送往醫院治療，目前無生命危險。

▲▼陳姓嫌犯供稱酒駕怕被抓才拒絕停車受檢。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方組成專案小組，鎖定涉案車輛逃逸路線及46歲陳姓嫌疑人，全面調閱沿線監視器，晚間8點27分於案發地約7公里外、大寮區溪寮路堤防一帶尋獲轎車，駕駛起初躲藏於圳溝內，一下又和員警捉迷藏，跑到田裡躲避追緝。最後警方以優勢警力將陳嫌攔截逮捕，並尋獲車內還有一名女性友人，也作為證人一併帶回調查。

警方初步了解，陳嫌辯稱因「酒駕怕被查緝」才拒檢衝撞，遭逮時車上未查獲違禁品，帶返派出所進行酒測後，酒測值為0。專案小組對其供述持保留態度，不排除陳嫌逃逸過程中藏匿違禁品，進一步對其進行毒品快篩、驗尿，確認陳嫌涉嫌毒駕。全案訊後依妨害公務、傷害、毒駕等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。

▲車身中彈處。（圖／記者許宥孺翻攝）



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