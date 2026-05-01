高雄車禍「2對母女慘遭波及」1死5傷　68歲母搶救不治

記者吳奕靖、許宥孺、董美琪／高雄報導

高雄市左營區軍校路1日傍晚發生一起事故，造成5人受傷，其中68歲黃姓女子送醫後搶救不治身亡。事故波及行人及多輛車輛，詳細經過仍待警方進一步釐清。

事故發生於1日18時23分，初步了解，現場為一輛小客車與一輛機車發生碰撞，機車上有2人，事故後人車倒地並波及周邊行人，另也波及停放於路旁的2部汽車及1部機車。

傷者中，68歲黃姓女子送醫前已無生命跡象（OHCA），經搶救後仍宣告不治；另有一名約28歲女性手部骨折、意識模糊，一名約70歲男性腰部受傷、意識昏迷，以及兩名女性（約62歲、35歲）分別有肢體擦傷，意識皆清楚。

▲高雄市左營區軍校路車禍，劉女（女兒，左）以及死者黃女（母親，右）車禍前行走畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）



據了解，事故當時共有一組行人與一組機車乘員，兩者皆為母女關係。行人部分為劉姓女子（女兒，白衣）與其母親黃姓女子（紅衣），另有張姓男子（劉女的丈夫）同行，3人行經現場時遭波及，其中黃女傷勢嚴重，經送醫搶救不治。

另一方面，遭波及的機車為2人共乘，駕駛為35歲黃姓女子，乘客為63歲楊姓女子，兩人亦為母女關係，事故後雙雙受傷送醫。

救護人員到場後，立即對傷者進行初步處置，並分送醫院搶救與治療。警方表示，將持續調查事故發生原因及相關責任歸屬。

▲▼高雄左營軍校路發生事故，小客車與機車碰撞後，波及3名行人及路旁多輛車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

