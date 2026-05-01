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社會 社會焦點 保障人權

老老長照撐不住「84歲妹殺死臥床姊」　衛福部發聲

▲台南中西區發生長照人倫悲劇，84歲婦人涉嫌殺害91歲姊姊遭羈押。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南中西區發生長照悲劇，84歲婦人涉嫌殺害91歲姊姊遭羈押。（記者林東良翻攝）

記者董美琪／綜合報導

台南中西區發生一起「老老照顧」命案，一名84歲老婦持刀殺害臥病在床的9旬姊姊，引發社會關注。衛福部表示，將強化各系統間的聯繫與預警機制，並宣導1966長照專線與長照3.0服務，盼從源頭減輕照顧壓力，避免類似悲劇再度發生。

姊妹相依為命

警方指出，兩名高齡姊妹長年相互扶持生活，姊姊因長期臥床曾表達求死意願，妹妹最終動手後隨即報警自首。案件移送後，台南地檢署已向法院聲請羈押並獲准。

申請長照評估後未及介入

根據中央社，衛生福利部長期照顧司副司長吳希文說明，該家庭近期已提出長照評估需求，照管專員也曾到場了解並建議使用服務，但尚未實際啟用資源，就發生不幸事件。

針對制度面改善，衛福部將要求地方政府提升村里與社政體系之間的通報與轉介效率，並持續推廣1966長照專線。未來照管人員訪視時，也會運用高負荷家庭篩檢工具，提早辨識可能承受壓力過重的照顧者，並導入適當資源協助。

隨著長照3.0正式推動，政策重點包括增加照護資源、強化家庭支持以及整合社會安全網。透過村里系統與基層組織的協助，希望能提前發現有需求的家庭，避免因長期照顧壓力累積，最終演變為悲劇。

超高齡社會來臨　2年訪查70萬獨居長者

台灣邁入超高齡社會，衛福部已編列62.5億元，計畫在2年內訪視全台約70萬名獨居長者，依需求提供不同層級的服務，包括關懷問安、緊急救援與送餐等。

社會及家庭署署長周道君表示，目前正與內政部合作整合戶籍資料，鎖定高齡單人戶、老老同住等潛在高風險家庭。資料將交由地方政府，結合村里與社區單位進行實地訪視，掌握實際生活狀況。

訪視後將依個案情形採分級處理。若符合長照或經濟補助資格，會立即轉介相關服務；即使暫無急迫需求，也會定期關懷，例如每週或每月追蹤，確保長者不與社會支持系統脫節。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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