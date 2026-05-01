女跌落10公尺山谷骨折　11人挺進8小時救出

▲女子登山時失足滑落山谷，疑似大腿骨折。（圖／記者楊晨東翻攝）



記者楊晨東、董美琪／台東報導

台東縣海端鄉羽美山區1日發生登山意外，一名女子在步道旁失足滑落邊坡，疑似左大腿骨折，無法自行行走。消防單位接獲通報後展開搜救，歷時近8小時，晚間順利將人員護送下山並送醫治療。

台東縣消防局表示，1日13時02分及13時21分，分別接獲李姓男子與簡姓女子報案，指出兩人結伴登山時，簡女於羽美山步道旁不慎跌落約40度、深度約10公尺的山谷。報案時傷者意識清楚，但因傷勢嚴重無法移動，需緊急協助。事故地點位於海端鄉新武橋上方山區、羽美山步道旁林地（座標23.139、121.1195），距離新武橋步行約需1個半小時，當時天氣陰天並有間歇小雨，也增加救援困難。

消防局獲報後，立即調派警消及義消共11人前往，包括警消5人、義消6人，由海端分隊資深消防員胡俊雄帶隊，並出動海端與延平分隊後勤車輛2輛及民間義消車輛2輛支援。

▲消防與義消出動11人。（圖／記者楊晨東翻攝）



搜救行動於14時正式啟動，人員先在海端分隊集合，由郭姓大隊長進行任務說明及裝備檢整後，於14時10分出發。搜救隊於15時13分涉水通過新武呂溪，15時24分抵達登山口，持續向山區推進，最終於16時45分成功接觸到受傷女子。

現場評估後，救援人員以彈性繃帶及護木固定疑似骨折部位，並使用SKED軟式擔架進行全身固定，再以人力搬運及拖拉方式沿山徑下撤。17時48分開始撤離，至20時59分抵達登山口，並於21時24分將傷者交由救護人員接手，隨後送往台東馬偕紀念醫院進一步診治。

▲▼女子失足滑落山谷，大腿骨折。消防與義消出動11人，花近8小時才把人救下山。（圖／記者楊晨東翻攝）



消防局呼籲，山區步道多具潛在危險，民眾登山應注意天候變化及地形狀況，並做好安全防護措施，避免類似意外發生。