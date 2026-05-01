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皇池砂鍋粥回來了！全新店面公開　網疑「這裡可泡湯？」真相曝光

皇池溫泉御膳會館1館因為違建問題已於今年3月底停業，近日御膳館已遷至承德路七段。（資料照）

圖文／鏡週刊

台北市北投紗帽山的「皇池溫泉御膳館」近年爆出偷拍、違建等爭議躍上新聞版面，今年3月底業者將設有餐廳的1館停業進行拆除改建。近日有民眾發現，在石牌承德路上出現了皇池的新招牌，興奮直呼「以後泡溫泉是不是不用跑到行義路了」，而業者今（1日）也公告說明規劃，並透露新店面已開始試營運。

遭檢舉違建　決定拆除改建「峇里島風」飯店

本刊去年接獲爆料指出，皇池的1、3館都是違建，只有2館合法，25年來累計遭檢舉違建39次，終於在今年3月底決定將1館暫停營業；總經理趙淑媛向媒體說明，這是他們已規劃十多年的轉型升級計畫，將把會館改建為峇里島度假風格的溫泉飯店，預計花3年時間進行施工。

新店面搬到市區　還有溫泉可以泡？

臉書社團「靠北天母幫」近日有網友貼出一張照片，在北投區承德路一家餐廳已經掛上「皇池御膳館」的招牌，發文表示：「皇池溫泉會館要開在石牌欸！以後泡溫泉是不是不用跑到行義路了」。

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皇池砂鍋粥回來了！全新店面公開　網疑「這裡可泡湯？」真相曝光

▲皇池御膳館的新店面曝光，引發網友討論。（翻攝自靠北天母幫）

不過由於該路段並非溫泉區，有些網友留言表示：「很好奇，附近哪裡來的溫泉？」「市區會有溫泉？」「要有溫泉的水源才有可能在那開吧」「這邊哪有溫泉？」另一派網友則釋疑：「招牌是御膳館，意思是用餐喔！」「這應該只單純吃砂鍋粥」「它是寫御膳館，沒寫是溫泉會館吧」。

被溫泉耽誤的砂鍋粥　今起試營運

皇池餐廳販售的砂鍋粥是許多饕客指名的餐點，泡湯後來碗溫暖的粥是許多人冬天的一大享受。而如今餐廳隨著1館被拆除，業者也規劃將餐廳移至承德路上，繼續販售砂鍋粥。

業者今在粉專公告，他們將餐廳搬到了新地點，準備重新出發，自嘲被網友說是「被溫泉耽誤的砂鍋粥」。業者表示，他們延續這份美味，雖沒有溫泉煙霧，「但那鍋暖心的粥，依然冒著熱氣等著大家。」只剩餐廳、沒有溫泉的皇池御膳館，今起自10日試營運、11日起正式營運，歡迎老朋友來新店坐坐；有網友問道，新的餐廳是否還有過去吃飯送溫泉券的活動？業者則回覆表示：「不結合活動，山上泡湯區很快也會關閉」。

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