保生大帝聖誕祈福　侯友宜赴板橋農村公園藝術展開幕

▲侯友宜到大井頭福德祠祈求風調雨順、市民平安。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（1日）適逢保生大帝聖誕，新北市長侯友宜前往板橋參拜祈福，並出席農村公園三合院修繕後的藝術聯展開幕，展現宗教文化與社區藝文結合的新風貌。侯友宜表示，透過信仰凝聚人心、文化延續歷史，不僅為市民祈福，也讓城市更具溫度與生命力。

侯友宜說，農村公園位於板橋區市中心，是民眾日常休憩的重要據點，透過三合院修繕與藝文進駐，讓空間兼具歷史保存與多元使用功能。他也鼓勵市民多加利用場地，無論是展覽、表演或日常活動都能在此交流互動，提升公共空間的價值與活力，成為推動在地文化的重要場域。

▲侯友宜出席農村公園三合院修繕後的藝術聯展開幕。

此外，侯友宜今天先後至江子翠潮和宮及大井頭福德祠參拜，恭祝保生大帝聖誕千秋，祈求風調雨順、市民平安，並感謝宗教團體長期投入公益，散佈善的力量到社會各角落。

民政局表示，農村公園三合院書畫聯展自即日起至5月31日，每日9時至16時開放參觀，歡迎市民參拜祈福之餘，也感受古厝再生後的新風貌，未來也將持續結合在地資源，活化社區藝文發展。

▲農村公園書畫聯展自即日起至5月31日，每日9時至16時開放參觀。