全台最長南瓜隧道新北登場　30種繽紛南瓜必拍打卡熱點

▲全台最長南瓜隧道新北亮相，隧道內種植超過30種南瓜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年5、6月正值南瓜盛產季，新北市淡水區迎來一年一度的栗子南瓜採收時節。新北市農業局攜手淡水區農會推廣棚架式栽培，不僅提升種植品質，也打造出兼具生產與觀光價值的特色景點。其中，有「屯山阿嬤」之稱的農友謝簡素，親手搭建長達400公尺、共9座的南瓜隧道，成為全台最長南瓜隧道，吸引不少民眾前來賞景拍照。

位於淡水區屯山里淡金路五段十號橋旁的南瓜隧道，即日起開放至5月底免費參觀。走進隧道，除了常見的食用栗子南瓜，還能看到超過30種造型奇特、色彩繽紛的觀賞南瓜，包括表皮如西瓜紋路的「瓜皮南瓜」、金黃且布滿突起的「疙瘩南瓜」，以及外型宛如雙層堆疊的「五福南瓜」，彷彿置身迷你南瓜博物館。現場另設有打卡牆，供遊客拍照留念。

▲表皮紋路宛如西瓜斑紋的「瓜皮南瓜」。

謝簡素從事農業逾50年，她表示，看到南瓜隧道受到民眾喜愛，深感欣慰，也讓多年來的辛勞有了回報。她也呼籲遊客共同維護環境，勿隨意採摘瓜果與枝條，讓這片期間限定的美景能被更多人欣賞。

淡水區農會總幹事高忠指出，透過棚架式栽培，不僅有助於通風與減少病蟲害，也讓採收更為便利，進一步打造出兼具美觀的南瓜隧道。今年農會也在隧道內增設打卡牆，並於農會超市推出南瓜及相關商品優惠，最低可享8折，鼓勵民眾選購在地農產。

農業局長諶錫輝表示，市府持續推動「農業健康市」理念，透過結合在地農業與觀光，鼓勵民眾支持地產地消。隨著南瓜產季到來，歡迎民眾走訪淡水，賞南瓜、品南瓜，將健康與美味一同帶回家。