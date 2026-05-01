包庇私菸集團！收賄爽開特斯拉、街友當人頭　海巡少校重判再延押

▲海巡署偵防分署少校包庇私菸集團利用街友等人當人頭，詐領查緝獎金。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導



海巡署偵防分署一名林姓少校遭檢調查出長期勾結「大餅私菸集團」，洩漏查緝機密、收受逾200萬元特斯拉，並利用街友當人頭詐領檢舉及查緝獎金332萬元，地院昨日審結，依貪污、洩密等罪判處有期徒刑7年2月、褫奪公權4年。由於關鍵共犯仍逃亡海外，且尚涉其他案件偵辦中，法院認定有逃亡之虞，裁定自4月9日起再延長羈押2月。

依據起訴書內容指出，這起官商勾結的案外案，起源於彰化地檢署偵辦一起私菸洩密案時，意外發現有員警疑似包庇特定對象，多次異常使用系統查詢資料。檢方歷經長期蒐證後，赫然查出海巡署偵防分署林姓少校與綽號「大餅」的黃姓男子所經營的私菸集團關係匪淺，且雙方自2019年起便已建立不法合作關係。

檢調查出，當時在逃通緝中的黃姓主嫌及其妻子，為擴大私菸市場版圖，與林姓少校達成協議。林男不僅利用職權，將海巡署等多個單位的聯合稽查行動時間及查緝情資洩漏給集團，助其規避查緝；更進一步化身集團「打手」，根據對方提供的競爭對手情報，執行針對性查緝，一方面為集團掃除市場障礙，另一方面則藉此製造自身的查緝績效，詐領獎金。

▲海巡署偵防分署少校包庇私菸集團收賄，利用街友等人當人頭，詐領查緝獎金。（圖／ETtoday資料照）

更為惡劣的是，林姓少校與集團成員聯手，利用街友等弱勢民眾充當檢舉人頭，偽造虛假的檢舉與破案紀錄，藉此向政府詐領鉅額檢舉及查緝獎金，初估不法所得高達數億元。此外，林男還收受集團提供的超過200萬元賄款及一輛特斯拉Model Y作為報酬，並涉嫌請託其他員警違法查詢資料，導致多名警員接連捲入風波。

全案經彰化地檢署去年偵結，依《貪污治罪條例》「違背職務收受賄賂」、「利用職務機會詐取財物」、洩密、偽造文書等罪嫌，起訴林姓少校等6人，並對林男具體求處15年重刑。

彰化地院審理後認為，林男身為執法人員，竟長期配合犯罪集團違法，嚴重敗壞公務體系廉潔，犯行重大不得易科罰金部分應執行7年2月徒刑、褫奪公權4年；得易科罰金部分應執行1年6月徒刑；不得易科罰金但得易服社會勞動部分應執行8月徒刑。全案仍可上訴。由於關鍵共犯黃男仍逃亡海外且具相當資力，可能接應林男逃亡，加上林男尚涉其他貪污案件偵查中，法院裁定自4月9日起再延長羈押2個月。