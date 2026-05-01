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新北大都會公園3公頃花海綻放　黃頭扇尾鶯現身吸引攝影潮

▲新北大都會公園3公頃花海綻放。（圖／新北市高灘處提供）

▲新北大都會公園3公頃花海綻放，鮮黃百日草盛開，盡顯大都會公園的盎然朝氣。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春夏交替之際，新北大都會公園迎來繽紛花季，約3公頃花海在幸福水漾園區盛大綻放。近期不僅吸引民眾攜家帶眷前來野餐賞花，更有大批攝影愛好者架設長焦鏡頭，在花叢旁排起「大砲陣仗」，靜候捕捉嬌小候鳥「黃頭扇尾鶯」的身影，成為園區一大特色景象。

新北市高灘處今年以「春日漫步夢幻花園」為主題打造花海景觀，園區內百日草、大波斯菊、萬壽菊與向日葵等花卉陸續盛開，色彩繽紛、層次豐富。伴隨花海盛放，體型僅約10公分的黃頭扇尾鶯也悄然現身築巢，常棲息於百日草枝頭高聲鳴唱，清脆鳥鳴與花海景致相互輝映，形成自然交織的動人畫面。

▲新北大都會公園3公頃花海綻放。（圖／新北市高灘處提供）

▲大都會花海熾熱紅花，交織出動人景色。

高灘處長黃裕斌表示，百日草植株高度適中，加上花朵由低至高綻放，象徵「步步高升」，正好提供黃頭扇尾鶯良好的棲息與展示空間。這些「袖珍歌手」在花海間飛舞、鳴唱，吸引不少攝影師與生態愛好者駐足守候數小時，只為捕捉難得的生動畫面。

除黃頭扇尾鶯外，現場亦可見褐頭鷦鶯與成群蝴蝶穿梭花間，展現豐富多元的都市生態景觀。高灘處指出，目前花海已進入最佳賞花期，預估將持續至5月下旬，歡迎民眾把握時機前往欣賞。

高灘處也提醒，賞花與拍攝野鳥時應保持適當距離，避免進入花叢或干擾鳥類築巢行為，共同維護這片城市中的自然生態環境，讓花海與生態永續共存。

▲黃頭扇尾鶯。（圖／新北市高灘處提供／照片來源Arenoe Kuo）

▲▼新北大都會公園等待「鶯」姿的攝影同好。

▲新北大都會公園3公頃花海綻放。（圖／新北市高灘處提供）

【交通資訊】
自行開車或騎車：
1、新莊方向-自新莊堤外道往重新橋方向進入幸福水漾停車場或重新北側停車場，步行2分鐘可達。
2、三重方向-自水漾路一段經14號越堤道進入河濱公園，進入幸福水漾停車場或重新北側停車場，步行2分鐘可達。
3、蘆洲五股方向-疏洪西路，經由15號越堤道進入，進入幸福水漾停車場或重新北側停車場，步行2分鐘可達。

大眾運輸：搭乘機捷A2三重站下車可至新北大都會公園熊猴森樂園，往幸福水漾停車場或重新大橋下停車場一方向，步行10分鐘可達。
 

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