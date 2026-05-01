基隆衛生局推無菸健康家園　培訓志工強化菸害防制力

▲基隆打造無菸家園，志工培訓提升菸害防制知能。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

為提升衛生保健志工在菸害防制上的專業能力，打造無菸健康生活環境，基隆市衛生局於3月30日舉辦「戒治關懷志工教育訓練」，吸引來自全市七區衛生所共56位志工參與，透過系統化課程強化第一線宣導與服務能量。

本次課程特別邀請資深戒菸衛教師陳佑禎授課，內容結合法規與實務，聚焦電子煙全面禁止政策及各類菸品對健康的危害。課堂中詳細說明電子煙與類菸品從製造、輸入、販售到使用皆已納入法規管理，並設有明確罰則，協助志工掌握最新政策脈動，提升在社區宣導的專業度與說服力。

此外，課程也深入解析「一手菸、二手菸及三手菸」對人體的影響，強調菸害不存在安全劑量。講師指出，尼古丁、焦油等物質會對呼吸系統、心血管及全身器官造成長期且不可逆的傷害；電子煙同樣含有成癮性尼古丁，甚至可能釋放甲醛等有害物質，並存在爆炸風險，並非安全替代品。

基隆市衛生局長張賢政表示，志工是推動社區健康促進的重要夥伴，更是連結民眾與醫療資源的關鍵橋梁。透過此次教育訓練，不僅提升志工對政策與衛教知識的掌握，也強化其陪伴與支持吸菸者戒菸的能力，協助更多人邁出戒菸第一步。

衛生局也呼籲，有戒菸需求的民眾可前往戒菸服務特約醫療機構尋求協助，或參與「為愛熄菸 健康加馬」活動，亦可撥打免費戒菸專線0800-636363，或加入Line@（ID：@tsh0800636363），由專業人員提供諮詢與支持，陪伴民眾克服戒斷不適，邁向無菸健康新生活。