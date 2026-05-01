基隆公車處表揚20位模範勞工　專業服務守護城市運轉

▲基隆公車處表揚20位模範勞工，肯定基層守護城市運轉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為表彰基層勞工辛勞，基隆市公共汽車管理處於3月30日舉辦2026年度模範勞工表揚大會，由處長鍾惠存主持，氣氛溫馨隆重，20位優秀勞工獲獎肯定。受獎者橫跨駕駛、站務及調度等崗位，長期堅守第一線，以專業服務與敬業精神守護市民通勤安全，展現公共運輸穩定運作的重要力量。

基隆市公車處長鍾惠存致詞表示，今年表揚大會以「運轉乾坤，持重致遠」為主題，象徵公車駕駛手握方向盤，穩健載送每位乘客，支撐城市日常運作。他指出，近年來駕駛同仁服務表現亮眼，屢獲民眾透過1999專線及市政信箱肯定；為感謝同仁付出並留任優秀人才，今年也全面推動調薪政策，提供實質支持與鼓勵。

本次獲獎者涵蓋前線駕駛、站務管理及後勤調度等多元領域。站務方面，大武崙班長潘紀佳積極規劃分站周邊車輛停放，有效化解與居民間的停車爭議；國家新城班長馮國斌則兼顧分站事務與本部業務，展現高度協調能力。

在後勤調度上，調度室人員許哲豪靈活調派車輛與駕駛，並耐心回應民眾詢問；負責排班的柯素真則確保班表順利運行，堅守崗位。而在第一線服務中，駕駛柯譯盛行駛501路線期間，多次主動協助行動不便及輪椅乘客上下車，甚至護送就醫，獲民眾投書表達感謝。

公車處表示，這些模範勞工以專業與熱忱守護市民交通安全，不僅提升公共運輸服務品質，也為城市注入正向力量。未來將持續精進服務，並以模範勞工為標竿，攜手打造更優質的公共運輸環境。