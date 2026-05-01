　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆公車處表揚20位模範勞工　專業服務守護城市運轉

▲基隆公車處表揚20位模範勞工。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆公車處表揚20位模範勞工，肯定基層守護城市運轉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為表彰基層勞工辛勞，基隆市公共汽車管理處於3月30日舉辦2026年度模範勞工表揚大會，由處長鍾惠存主持，氣氛溫馨隆重，20位優秀勞工獲獎肯定。受獎者橫跨駕駛、站務及調度等崗位，長期堅守第一線，以專業服務與敬業精神守護市民通勤安全，展現公共運輸穩定運作的重要力量。

基隆市公車處長鍾惠存致詞表示，今年表揚大會以「運轉乾坤，持重致遠」為主題，象徵公車駕駛手握方向盤，穩健載送每位乘客，支撐城市日常運作。他指出，近年來駕駛同仁服務表現亮眼，屢獲民眾透過1999專線及市政信箱肯定；為感謝同仁付出並留任優秀人才，今年也全面推動調薪政策，提供實質支持與鼓勵。

▲基隆公車處表揚20位模範勞工。（圖／記者郭世賢翻攝）

本次獲獎者涵蓋前線駕駛、站務管理及後勤調度等多元領域。站務方面，大武崙班長潘紀佳積極規劃分站周邊車輛停放，有效化解與居民間的停車爭議；國家新城班長馮國斌則兼顧分站事務與本部業務，展現高度協調能力。

在後勤調度上，調度室人員許哲豪靈活調派車輛與駕駛，並耐心回應民眾詢問；負責排班的柯素真則確保班表順利運行，堅守崗位。而在第一線服務中，駕駛柯譯盛行駛501路線期間，多次主動協助行動不便及輪椅乘客上下車，甚至護送就醫，獲民眾投書表達感謝。

公車處表示，這些模範勞工以專業與熱忱守護市民交通安全，不僅提升公共運輸服務品質，也為城市注入正向力量。未來將持續精進服務，並以模範勞工為標竿，攜手打造更優質的公共運輸環境。

【更多新聞】

►歌手邱軍酒駕撞死運將肇逃　死者妻哽咽拒和解：不是錢的問題

►見警上門不回應！新北通緝犯想逃「4F墜落」　臉部、下肢骨折慘死

►夾娃娃機變賭博機！保夾+刮刮樂吸客　基隆男改裝機台下場曝

►新北男剪斷電桿「鷹眼」監視器電線　免坐牢代價9萬元

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
392 1 4415 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄市連傳3聲槍響！　惡徒跑了
快訊／時尚大咖爆性侵！　Superdry創辦人收押
快訊／25歲男探訪「獅王瀑布」溺水亡
玉女歌手遭前夫騙走千萬房產！　獨養2女坦言「一度快撐不下去」
抽中領1500！今登記5QA一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北大都會公園3公頃花海綻放　黃頭扇尾鶯現身吸引攝影潮

台南女警死亡　校車疑違停待鑑定「駕駛列關係人」

基隆衛生局推無菸健康家園　培訓志工強化菸害防制力

基隆公車處表揚20位模範勞工　專業服務守護城市運轉

卓榮泰視導馬祖海巡新建工程　宣示加速審核強化基層戰力

保生大帝1048聖誕千秋　台南學甲慈濟宮千人祝壽盛況空前

童趣經典相遇！金門學童陶藝展登場　小小導覽員說創作故事

里港小黃公車大升級！拆成東西線直達醫院　長輩就醫更省時

成大醫院院長交接！許耿福接棒　承先啟後邁向醫療新里程

金門「浯島迎城隍文化季」開跑　5／28遶境掀高潮

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！未來婆婆崩潰：2個媽媽破碎的心

季麟連嗆韓國瑜惹議　鄭麗文緩頰：稍微衝動但語重心長

營長播「八佰」被記申誡！　徐斯儉：降格八百壯士史實國民黨能接受？

大貨車右轉撞機車！婦胸凹陷肩變形慘死　內輪差奪命畫面曝

新北「極樂套房」曝！泰越8辣妹狂吸老司機...海削487萬皮肉錢

新北大都會公園3公頃花海綻放　黃頭扇尾鶯現身吸引攝影潮

台南女警死亡　校車疑違停待鑑定「駕駛列關係人」

基隆衛生局推無菸健康家園　培訓志工強化菸害防制力

基隆公車處表揚20位模範勞工　專業服務守護城市運轉

卓榮泰視導馬祖海巡新建工程　宣示加速審核強化基層戰力

保生大帝1048聖誕千秋　台南學甲慈濟宮千人祝壽盛況空前

童趣經典相遇！金門學童陶藝展登場　小小導覽員說創作故事

里港小黃公車大升級！拆成東西線直達醫院　長輩就醫更省時

成大醫院院長交接！許耿福接棒　承先啟後邁向醫療新里程

金門「浯島迎城隍文化季」開跑　5／28遶境掀高潮

新北大都會公園3公頃花海綻放　黃頭扇尾鶯現身吸引攝影潮

陳統恩關鍵安助隊躲過難堪紀錄！平野不只看打擊更肯定守備

曾仁和轉戰味全首秀5.2局無失分摘勝　陳子豪破19打數低潮龍3比1悍將

台南女警死亡　校車疑違停待鑑定「駕駛列關係人」

基隆衛生局推無菸健康家園　培訓志工強化菸害防制力

快訊／租賃轎車拒檢撞副所長！　高雄警連開3槍惡徒跑了

平野惠一重話批「守備拖累投手」 換下黃韋盛：念了他一下

辦公桌底藏「12顆紅色按鈕」直通警局！　記者揭弊「遭黑道威脅」惹殺機

基隆公車處表揚20位模範勞工　專業服務守護城市運轉

快訊／時尚大咖爆性侵！　Superdry創辦人遭判有罪收押

【太菜直接露餡】車手求救問「我們是什麼公司」　士林警一聽秒懂

地方熱門新聞

鐵皮屋暗藏天九牌賭場　警突襲帶回17人

台南龍崗國小爆教師集體控訴議員批校長霸凌要求教育局啟動調查

台南交警嚴選新血280公斤重機實測拚實力

捷運別再卡！陳亭妃盯台南路網進度要求中央加速對接

消防法規再升級！台南攜手三大公會辦研討會強化城市安全韌性

新北2公貓發情激鬥滿身傷　動保處籲絕育防悲劇

百年神緣回家了！辛家保生大帝回鑾興濟宮重光啟聖再續靈光

成大醫院院長交接！許耿福接棒承先啟後邁向醫療新里程

露營練領導！台南校長儲訓木章訓練登場4天3夜培養治理力

萌翻城市記憶！巷仔Niau新款開賣3大場景一次收藏台南日常

張善政宣布　5月起新增10項新生兒篩檢補助

新北表揚243位勞動楷模　侯友宜：勞動力量推動城市前進

新北表揚60名優良職業駕駛　用心打造安心公共運輸

萌翻了！小小消防員出勤五王附幼嗨玩大橋特搜分隊

更多熱門

相關新聞

新北表揚243位勞動楷模　侯友宜：勞動力量推動城市前進

新北表揚243位勞動楷模　侯友宜：勞動力量推動城市前進

五一勞動節將至，新北市政府4月30日舉辦115年模範勞工與優良駕駛表揚活動，由新北市長侯友宜親自頒獎，致敬243位來自各行各業的勞動典範，肯定他們在崗位上的專業表現及貢獻。

南投視障按摩師黃翠鳳巧手送暖40年獲模範勞工表揚

南投視障按摩師黃翠鳳巧手送暖40年獲模範勞工表揚

台東表揚83位模範勞工　五一勞動節致敬基層力量

台東表揚83位模範勞工　五一勞動節致敬基層力量

歌手邱軍酒駕撞死運將肇逃　死者妻哽咽拒和解

歌手邱軍酒駕撞死運將肇逃　死者妻哽咽拒和解

致敬山林守護者　嘉義林業保育署表揚模範勞工

致敬山林守護者　嘉義林業保育署表揚模範勞工

關鍵字：

基隆市公車處模範勞工

讀者迴響

熱門新聞

連假第1天「嘉義塞滿人」　原因曝：皮克敏

1男3女去清境「他被要求睡車上」　萬人讚結局

即／台南84歲婦雙刀砍死91歲病姐遭收押

踢爆老師喝花酒！裸照沒馬賽克要賠7萬

主播吳安琪被裁員！發文正式告別28年TVBS

獨家／三立美女主播曾鈴媛驚傳婚變　「前夫違背法律三月離婚」

男網友稱女警「自催油門」才倒地　網友炎上肉搜

元陽巴士墜谷致7死12傷　多人遭甩出車外

女警車禍身亡畫面外流　南警急追來源

林逸欣揭爸爸「皮夾的秘密」網全哭了

新北「極樂套房」曝光　泰越8辣妹狂吸老司機

今年首波「梅雨季」要來了！　中部以北「降溫雷雨」時間曝

全球首批低軌衛星離子推進器　製造商在台灣！

味全龍巴士國道擦撞引關注

謝和弦跨海告陳德修、汪東城　謝李榮浩助攻

更多

最夯影音

更多
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」
外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面