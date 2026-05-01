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快訊／屏東男碩士生跟朋友探訪「獅王瀑布」溺水亡

記者陳崑福、趙蔡州／屏東報導

高雄市25歲陳姓男碩士生1日跟朋友前往被稱爲南部最美瀑布的屏東瑪家鄉「獅王瀑布」，過程中他意外溺水。消防局接獲通報後，緊急出動人車前往搶救，大約在2小時後將劉男拉上岸，但劉男已無呼吸心跳，緊急將男子送醫，但仍不治，詳細事故原因待警方進一步調查。

▲屏東獅王瀑布發生溺水。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東獅王瀑布1日發生男子溺水死亡事件。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府消防局1日下午1點54分接獲民眾報案，指稱瑪家鄉獅王瀑布發生溺水事件，立刻出動瑪家、三地門分隊、特搜大隊及第一大隊共7車15人前往搶救。救援人員下午3點58分抵達現場，並於4點03分將劉男拉上岸，發現劉男已無生命徵象，趕緊一邊予以急救一邊將人送醫，但劉男最後仍不治。

根據中央社報導，劉男正在攻讀碩士，跟同校朋友共10人相約到獅王瀑布戲水，事前曾到內埔警分局瑪家分駐所申請入山，沒想到入山後竟發生意外，詳細事故原因仍待警方進一步釐清。

警方指出，獅王瀑布（舊稱達拉灣瀑布）位於射鹿溪上游，地形陡峭且交通不便，儘管擁有壯觀瀑布與深潭景觀，但屬高風險區域，過去曾多次發生溺水及失蹤案件，提醒民眾前往山區或秘境活動時，應審慎評估自身能力，並注意環境安全，避免憾事再次發生。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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