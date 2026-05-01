快訊／時尚大咖爆性侵！　Superdry創辦人遭判有罪收押

▲英國潮牌服飾Superdry共同創辦人霍爾德被陪審團裁定性侵罪成立。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

英國時尚品牌Superdry（極度乾燥）共同創辦人霍爾德（James Holder）涉性侵案，經陪審團審理後被裁定有罪。法院認定其犯行成立，因具備雄厚資源、存在潛逃風險，駁回保釋申請，裁定羈押。

根據BBC報導，現年54歲的霍爾德，於2022年5月6日當晚外出後，隨一名女子返回其位於英格蘭的住處。證人指出，原先分別替霍爾德與女子叫車，但霍爾德最終上了女子的計程車，並前往對方住處。

庭審中提到，霍爾德進入屋內後在女子床上睡著，其同行友人則睡在客廳沙發，女子因此在地板休息。檢方表示，霍爾德稍後出現在客廳門口，要求女子進入臥室，但遭拒後仍將對方拉至床上，進而發生性侵事件。本案陪審團最終認定性侵罪成立，全案後續將進入量刑程序。

霍爾德為Superdry創辦人之一，2003年與鄧克頓 (Julian Dunkerton)共同創立品牌，曾為英國知名時尚企業家之一。