明出遊＋北返雙車潮「國道18處塞點」　國5北上堵到午夜

▲勞動節連假第2天，國5北上路段恐塞到午夜。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

明天（2日）勞動節連假第2天，除仍有出遊車潮外，也將出現北返車流，高公局預判國道將有18處易塞路段，其中國5北上路段預估從下午將塞到午夜。

今日連假首日，下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹；國3南向新竹系統至香山；國5南向南港系統至坪林，其餘路段尚能維持行車順暢。今下午也發生多起車禍，包括下午1時38分國1南向97公里處2輛小客車追撞，後方車流回堵5公里。

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下午2時55分國2東向19.9公里處1輛大貨車及1輛小客車也發生追撞事故，後方車流回堵3公里；下午3時48分國1北向197公里處發生2輛小客車追撞，造成後方車流回堵2公里。

明日為勞動節連假第2日，預估國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判明天國道有18處重點壅塞路段，其中南向及東向部分，包括國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

北向及西向易塞路段，包括國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議5時前或下午5時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

此外，明日國道相關疏導措施，包括5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▼勞動連假第2天國道疏運攻略。（圖／高公局提供）