紅寶石蓮霧開搶！限量只有15天　全國老饕瘋狂搶訂秒殺

▲紅寶石蓮霧。（圖／屏東縣好菓子合作社提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東網室栽培「紅寶石蓮霧」進入短暫產季，甜度高達15度以上，口感清脆多汁，深受饕客喜愛。因氣候影響產量縮減，全年僅兩季、每次約15天採收，上市即被預訂一空，合作社限量釋出試賣，吸引民眾搶購，形成一果難求熱潮。

屏東縣好菓子合作社社員果農阿華深耕蓮霧栽培十餘年，專注鑽研技術並採用網室栽培，成功培育出外觀如紅寶石般鮮豔、品質極佳的頂級蓮霧。

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阿華表示，自己的蓮霧品種有別於一般常見的砲彈蓮霧，當年以高價購入特殊種苗，並在前輩指導與多年改良下，培育出風味更佳的品種。其蓮霧甜度可達15度以上，相較一般12至14度更為突出，吃起來香甜清脆，讓人一試成主顧。

這款「紅寶石蓮霧」每年僅有兩次採收期，每次產期僅約15天，加上全台宅配訂單踴躍，幾乎一上市就被搶購一空，市面難得一見，甚至連外觀有瑕疵的裂果也供不應求。

今年第一季產期原預計供應屏東縣好菓子合作社試賣10斤裝與5斤裝各50盒，但日前一場降雨造成落果嚴重，使產期縮短、數量更加稀少。合作社提醒消費者，總量僅750台斤，建議提早預訂，以免向隅。

目前宅配價格為10斤裝約40粒1550元、5斤裝約20粒850元（含冷藏運費），由於品質與稀有性兼具，已吸引不少熟門熟路的老饕提前卡位，形成搶購熱潮。