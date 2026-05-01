5萬元窮遊歐洲　內行點名「高CP值3國家」！10天5萬有找

▲網友列出高CP值國家。（圖，下同／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

到歐洲旅遊是許多人的願望清單，不過去一趟可能就得花上十幾萬元，就有網友好奇，如果想要花少少的預算，最多6萬元，窮遊歐洲一個國家，哪個地方CP值最高？對此，不少網友建議，可選擇物價相對親民的國家，像是葡萄牙、匈牙利、西班牙或是波蘭，就有網友分享，「波蘭10天吃+住+紀念品，5萬元有找」。



有網友在Threads發文，今年想用5萬至6萬元預算到歐洲窮遊一個國家，好奇大家心中「最物超所值」的國家。



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葡萄牙治安好 物價便宜

貼文一出，許多人推薦「葡萄牙」，「葡萄牙物價低，治安相對好，Bnb一晚$2000台幣就有，大空間落地窗，一餐16歐（約新台幣594元）就有兩個女生吃不完的龍蝦燉飯」、「葡萄牙，海鮮真的好吃，里斯本的大眾交通工具不會很複雜，很好上手」、「葡萄牙！剛玩回來，兩個人不含機票，每天吃很好，住飯店，10天9夜花7萬元，氣候食物都很合台灣人胃口（海鮮飯連吃兩餐也吃不膩，狂吃烤章魚牛排跟蛋塔），人也很和善。重點是東西都不貴，喜歡到想直接定居」。

另外，也有不少人推薦「波蘭」，「環波蘭10天不住青旅住旅館，吃住紀念品5萬有找」、「推薦波蘭，物價真的便宜（但外食還是偏貴），治安又好，人民有禮貌且友善，風景不會輸西歐，是會想再去的國家」。

「匈牙利」也被很多網友點名，「匈牙利窮遊首選！游多瑙河看國會大廈，台幣500」、「推匈牙利，步調慢且便宜的美酒美食一堆，種族歧視不多」、「很有歷史感，古帝國所以建築非常壯觀漂亮。東西好吃，號稱『東歐的巴黎』」。

原PO也提到，歐洲窮遊有幾個條件，買需要轉機的機票，價格相對便宜，「不能去太多天、不能物慾很高，很多人跟你去share房錢、餐費、自駕等等，全部都要自己規劃壓低預算，沒有那麼簡單的。」