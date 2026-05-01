小琉球連假訂房破9成5 ！碼頭人潮炸裂畫面曝　東琉線加開船班

▲東港碼頭出現大批遊客。（圖／東琉線交通客船聯營處提供）

記者陳崑福／屏東報導

五一連假首日，小琉球湧入爆量觀光人潮，訂房率突破九成五。東琉線聯營處即時啟動機動加班船班與高密度航次調度，成功消化候船人潮，不僅維持順暢疏運，更有旅客從購票到登船僅10分鐘，展現離島交通高效率與韌性。

五一勞動節連續假期第一天，大批遊客湧入小琉球，東港碼頭一早即出現長長候船人龍，面對暴增運輸需求，東琉線交通客船聯營處迅速啟動應變機制，自清晨起加派人力進駐現場，並全面實施機動調度，以高密度船班維持東港與小琉球之間的交通順暢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯營處公關經理林威志表示，「多船聯營」制度在此時展現關鍵優勢，透過整合多家船舶資源，不僅能提供市場上最密集的航班服務，更能在尖峰時段迅速調整運能，有效提升整體運輸韌性。

針對首日人潮，聯營處同步啟動例假日機動加班船班，依現場候船狀況即時調度船舶、縮短發船間隔，儘管現場排隊人數眾多，但整體秩序井然，未出現大規模滯留情形。

在服務優化方面，聯營處也導入多項措施提升效率，包括東港碼頭動線分流、專人引導，以及推廣電子票券、現場取票與民宿代訂等多元購票方式，成功分散人潮壓力。

有旅客分享，原本擔心連假人潮擁擠，但實際從購票到登船僅花不到10分鐘，效率遠超預期；也有遊客表示，透過網路訂票後現場快速取票，大幅節省排隊時間，整體體驗相當順暢。

東琉線聯營處指出，未來連假期間將持續透過「密集船班、機動加班、動線分流」三大策略維持疏運品質，並呼籲旅客提前規劃行程、善用電子購票系統，配合現場指引，共同維持良好乘船秩序。