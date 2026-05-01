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9秒刪光整間公司資料庫！備份也沒了　AI代理重大失誤

AI助理重大失誤9秒刪光資料庫　租車業者氣炸：故意的！

▲AI 代理9秒刪光公司資料庫，包括公司重要資料、客戶資料和備份。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

AI自動化技術傳出重大災情，租車公司PocketOS創辦人克萊恩（Jeremy Crane）近日揭露，該公司使用Anthropic開發的AI程式編碼代理（AI coding agent），在短短9秒內失誤刪光公司整個資料庫，其中包含公司重要資料、客戶資料和備份。事件曝光後，導致租車公司客戶在週末尖峰時段陷入癱瘓，預約與車輛分配資訊全消失，同時引發各界對AI整合基礎設施安全性產生高度疑慮。

根據外媒《衛報》報導，釀成此次事故的工具是Anthropic旗下Claude Opus模型、廣受開發者歡迎的AI編輯器「Cursor」。租車公司PocketOS創辦人克萊恩表示，儘管系統中已明確設定禁止執行具破壞性或不可逆的指令，但該AI代理程序仍無視安全協定。事發後，該AI系統甚至在對話框中寫下「告白」，坦承自己「違反了所有被賦予的準則」，並在未經授權的情況下執行了毀滅性動作。

這起災難對PocketOS的客戶造成了直接衝擊，由於該公司系統涵蓋負責管理預約、支付、車輛指派及客戶檔案，當租車客戶抵達現場時，業者因無法存取系統而束手無策。克萊恩指出，過去3個月的預約紀錄、新客戶註冊資料以及維繫營運的關鍵數據瞬間蒸發，更使不知此災情的一般消費者行程被打亂。

克萊恩透過社群平台X（前身為推特）發表長文警告，這不單是單純的誤刪事件，而是AI產業發展中的「系統性失敗」，他認為目前產業界將AI代理整合進生產基礎設施的速度，遠快於開發配套安全架構的速度。即便使用了業界宣稱最強大的模型，並配置了明確的安全規則，AI仍可能像此次事件一樣，在明知規則的情況下寫出自己如何「明知故犯」。

目前PocketOS已透過存放在異地的3個月前舊備份，歷經2天多的搶修，勉強恢復運作。為了填補數據缺口，該公司正嘗試透過Stripe支付平台、行事曆與電子郵件重新拼湊遺失的資訊。雖然目前系統已恢復基本服務，但仍存有顯著的資料斷層。針對此事件，Anthropic公司目前尚未做出正式回應。

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