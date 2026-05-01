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北海道自駕奪命！20多歲女觀光客「衝對向車道」撞貨車　1死2傷

記者王佩翊／編譯

日本北海道羅臼町發生一起驚悚的死亡車禍，2名來自外地的20多歲女性觀光客4月30日駕駛著租來的汽車行經羅臼町國道時，疑似因不熟路況偏離車道，與對向的大型卡車發生猛烈正面對撞，導致坐在副駕駛座的20多歲女性傷重不治，駕駛也陷入昏迷命危，目前尚未脫離險境。

根據北海道警方調查，2名20多歲的女性觀光客4月30日駕駛租來的車輛行經羅臼町禮文町的國道335號，由標津方向往羅臼中心部移動時，疑似在途中偏離原本的車道，衝入對向車道，導致一輛行駛中的貨車閃避不及，兩車迎面劇烈撞擊。

救難人員接獲通報趕抵現場，發現小型車損毀極為嚴重。車內2名女子被救出後緊急送醫，但坐在副駕駛座的20多歲女子因傷勢過重宣告死亡；開車的20多歲女子在送醫當時已失去意識，目前仍在搶救中。

被撞的大型卡車司機則在撞擊中造成頭部受傷流血，雖然被送往醫院治療，所幸並無生命危險。

警方指出，2名女子皆是從北海道以外地區前來旅遊的觀光客。初步研判，事故主因可能是輕型車跨越車道中心線，駛入對向貨車的行駛路線才導致對撞。目前警方正全力確認兩人的確切身分，並釐清車輛失控的具體原因。

 
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