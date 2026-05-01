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陸女網購裙子「收到衛生紙」　客服竟回：因為裙子賣完了

▲女子網購裙子。（示意圖／視覺中國CFP）

▲女子網購裙子。（示意圖／視覺中國CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國一名消費者近日在小紅書某賣場下單一件裙子，怎料，拆開包裹卻只收到一包衛生紙，讓她當場傻眼。她表示，更離譜的是，質問客服，對方竟直接坦言因「商品已賣完了，才寄衛生紙過去」，此舉被質疑刻意規避平台出貨規則，引發爭議。

據《紅星新聞》報導，消費者嘉佳（化名）日前在電商平台向一間賣場訂購裙子，未料收到貨時，包裹內竟沒有衣物，只有一包簡陋包裝的衛生紙，與訂單內容完全不符。她隨即聯繫客服詢問，對方起初僅不斷道歉，經反覆追問後才承認，商品早已售罄下架，建議她直接申請退款。

▲。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲▼陸女網購裙子竟收到衛生紙。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲對話紀錄。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

嘉佳認為，賣場明知無貨卻仍接單，甚至寄送無關商品應付出貨流程，疑似涉及欺騙消費者，因此向平台申訴，要求「退一賠三」。不過最終僅獲得50元現金補償，她坦言過程耗時耗力，「真的累了才接受，但心裡還是很不舒服」。

客服事後坦承背後操作方式，「如果顧客下單後才發現沒貨，又來不及下架，就只能寄衛生紙或便宜小物應付」。

客服解釋，平台對出貨時效有嚴格規範，一旦超時將面臨罰款、降權甚至影響曝光，因此才採取「先寄東西再退款」的方式自保，並稱這是「無奈之舉」，還認為寄衛生紙「也算補償」，反正顧客最後會退款，「不會有太大損失」。

不過該賣場的營運數據也引發質疑。頁面顯示總銷量達3696單，但熱門商品評價卻僅十餘則，銷量與評論數嚴重不符；此外，好評率竟維持100%，連負評都未呈現，疑似存在評價機制異常。

▲▼陸女網購裙子竟收到衛生紙。（圖／翻攝自紅星新聞）

針對此類情況，律師指出，消費者下單付款後，雙方已成立買賣契約，賣場未依約交付商品，反而寄送無關物品，已構成違約。但是否構成詐欺，仍須視是否具備「故意誤導消費者」等條件。

律師分析，本案中衛生紙與裙子差異明顯，消費者不致誤認，因此較難認定為詐欺，「退一賠三」主張成立機率不高。不過若賣場寄送外觀相似商品混淆消費者，則可能構成詐欺。

此外，平台亦負有管理責任，應加強對賣場的監管，若明知存在虛假出貨卻未處理，恐需承擔相應責任。

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