無菸城市近了　北市5處戶外負壓吸菸室5月陸續啟用

▲北市府建置的吸菸區已接近完工，預計近期將進行測試。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府推動「無菸城市」，將吸菸與不吸菸者分流，市長蔣萬安更下令要在12行政區各擇1里當示範里設吸菸室。先期階段，市府選定中山、西門商圈建置戶外負壓式的吸菸區，近捷運西門站有3個點、中山站及雙連站個1個點。其中，西門站的吸菸室目前正在測試抽風機、冷氣、配電盤等硬體設備，預計5月上旬將啟用，市長蔣萬安近期也將前往視察。

台灣室內禁菸多年，但戶外地區並未有明確的限制，禁菸標示形同虛設，不抽菸者在台灣街道仍舊無處可躲。據113年國健署調查顯示，戶外二手菸暴露率達48.9%，馬路、街上、騎樓等戶外通行場所也成為二手菸的「重災區」。

台北市長蔣萬安宣布今年推動無菸城市，採「原則禁止、例外開放」，民眾不能隨意在路邊吸菸。但同時也將建置戶外負壓吸菸區，讓吸菸者與非吸菸者分流，打造永續的公共環境。

研考會主委殷瑋說，戶外負壓式吸菸室裝有2台抽風機，要確保氣流循環，空氣可以進來、出去，避免粉塵影響到吸菸室內的民眾，一共設置4個關卡，第一關要濾油、第二關初濾、第三關要經過活性碳濾網，第四關則是過濾PM2.5，吸菸室內的空氣經過這4關過濾後排出。未來煙蒂會更少，大家願意到負壓式吸菸室吸菸的話，隨地亂丟菸蒂的狀況也會減少。

工務局新工處表示，負壓式吸菸區預計先在捷運西門站周邊設置3處，包括近4號出口處、中華路與峨眉街交叉口、武昌街與漢中街交叉口；中山商圈部分2處，近捷運中山站4號出口處、近雙連站1號出口處；另外，在天津街市民大道交叉口前也將設置1處，預計在完成相關測試後於5月擇日啟用。