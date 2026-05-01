觀光船翻覆至少9亡！　印度母子「屍身緊擁」至死不放

▲母子被打撈上岸時，依然緊緊相擁不放。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度中央邦發生重大船難，一艘觀光船突因強風翻覆，造成至少9人罹難。搜救人員打撈起一對母子遺體時，母親將4歲幼子緊緊抱在懷中，至死仍不放手，令人鼻酸。

一家四口出遊 竟天人永隔

《新德里電視台》報導，這場悲劇4月30日發生在巴爾吉水壩（Bargi Dam）附近的訥爾默達河（Narmada River）。這對相擁罹難的母子來自德里，今（5/1）晨被搜救人員發現。

原來，來自德里的父母帶著一對兒女出遊，未料遭逢翻船意外。父親與女兒僥倖逃生，母子倆卻不幸溺斃，一家四口天人永隔。

遺體飄過身旁 目擊者悚憶

一名目擊者描述，意外發生時天氣驟變，強風突然來襲，船身開始傾斜並積水，現場一片混亂，「沒有人知道發生了什麼事，到處都是哭喊聲。船在下沉，大家都在求救。」而他的妻子、岳母和孫子「一眨眼就消失了」。

生還者賽義德（Syed Riyaz Hussain）回憶，他只剩下頭部露出水面，「能看見屍體從我旁邊漂過去」，苦撐將近2小時後，才終於被搜救隊發現。不過，他的家人至今下落不明，生死未卜。

截至今日上午，搜救隊打撈起9具遺體，成功救援24人，包括身穿救生衣的船長馬赫什（Mahesh Patel），而生還者之中共有17人送醫治療。不過，目前還有9人失蹤，包含5名孩童。警方、地方官員及災害應變部隊（SDRF）持續搜救中。