第一槍！侯友宜挺軍購「跟院版差不多」　蘇巧慧讚：各黨應立場一致

▲民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧拜廟。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨內部對軍購案嚴重分歧，黨中央則力主3800億版本，副主席季麟連更揚言開除支持8千億版本的立法院長韓國瑜。新北市長侯友宜重申國防預算不低於GDP3%，與行政院提出的1.25兆元版本相近。對此，綠委蘇巧慧今（1日）受訪時回應，面對外在威脅，不論哪個政黨都應該立場一致，守護國家主權，也呼籲在野黨盡快審查軍購案，強化國防韌性。

今日適逢農曆三月十五，保生大帝、武財神聖誕日，新北市長候選人、蘇巧慧一早參與三峽興隆宮媽祖廟繞境，之後接連趕往樹林濟安宮、中和烘爐地南山福德宮、永和保福宮等多間廟宇，把握時間與鄉親好朋友請安問好，也和在地議員、廟方幹部一同祈求台灣國泰民安、地方風調雨順。

蘇巧慧指出，她在新北服務十年，每逢地方的大日子，她都和大家「徛做伙」，誠心誠意為地方祈福，也非常感謝不論是新北市議員、地方里長、廟方幹部等等，大家都在不同的崗位上，抱持同樣為地方努力的心，她也會持續一步一腳印，積極在新北29區走透透，和眾人一起為新北打拚。

中和烘爐地南山福德宮副主任委員呂傳文更在介紹蘇巧慧時大方獻上祝福「祝福未來的新北市長高票當選！」。新北市議員廖宜琨、張嘉玲、張維倩、許昭興，議員候選人吳昇翰、張志豪、羅文崇也一同出席行程。

蘇巧慧表示，她非常感謝新北隊從委員、議員、議員候選人、里長、地方幹部等等，所有人將士用命、團結一心，共同為更好的新北努力，她也會持續帶領新北隊一起向前進，希望讓更多人看見新北隊的努力和實力。

針對媒體提問有關國民黨內面對軍購案的立場分歧，蘇巧慧指出，台灣是一個主權獨立的國家，面對外在威脅，不論哪個政黨都應該立場一致，守護國家主權，也呼籲在野黨盡快審查軍購案，強化台灣的國防韌性。