旭山動物園焚屍！園內找到「被害人妻」手機　恐藏死前真相

記者王佩翊／編譯

日本北海道旭山動物園33歲男員工鈴木達也將妻子的遺體丟棄在園內焚化爐燒毀，繼搜查人員在焚化爐內找到疑似人體組織後，案情再度出現重大突破。警方已在動物園內找到疑似死者的手機，目前已列為關鍵證物扣押。

根據《日本放送協會》報導，鈴木達也涉嫌於3月31日左右，將妻子由衣的遺體運至旭山動物園內的焚化爐焚燒。他在被捕前的調查中就曾坦承，「將妻子的遺體遺棄在動物園焚化爐」，警方隨即封鎖現場展開調查。

由於嫌犯在犯案後，疑似還利用同一個焚化爐焚燒多具動物遺體，企圖混淆證據，但警方歷經多日搜查，終於成功在焚化爐發現人類遺骨殘渣。

不僅如此，根據搜查關係者透露，警方在園內進行地毯式搜索時，成功尋獲疑似33歲受害者鈴木由衣的手機，並已將其列為關鍵證物扣押，同時全力解析手機內的通訊紀錄。

根據旭山動物園官方部落格紀錄，鈴木達也2015年進入旭山動物園工作，並於2018年正式晉升為飼育員，主要負責海豹等受歡迎的動物。