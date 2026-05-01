舊金山「喪屍出沒」影片流傳　吸毒者詭異扭曲僵在原地

SAN FRANCISCO 7th & Market st pic.twitter.com/d7fP7aCzqL — jj smith (@war24182236) April 30, 2026

記者詹雅婷／綜合報導

美國舊金山一段近日在社群媒體X上重新流傳的影片，再度引發外界對這座城市毒品危機的關注。畫面中，街頭宛如「喪屍末日」，多名吸毒者神情恍惚，甚至以各種詭異姿勢僵在原地。

吸毒者姿勢詭異僵在原地 神智不清搖晃

紐約郵報報導，這段影片的拍攝地點在第七街與市場街路口，也就是俗稱「田德隆區」（Tenderloin）的地帶，長期以來被視為舊金山毒品與遊民危機的核心區域。影片由當地居民JJ史密斯（JJ Smith）在4月30日發布，確切拍攝時間不明。

畫面顯示，街道兩旁有多名藥物成癮者，有的低頭垂首、有的身體極度扭曲僵在原地，彷彿被時間凍結。影片中，這些神智不清的人偶爾搖晃，史密斯一度開口叫其中一人把褲子穿好。

其中一名男子還稱，正混合使用芬太尼（Fentanyl）與冰毒（Crystal）來尋求快感。史密斯也與另一人攀談，對方自稱從沙加緬度（Sacramento）來到舊金山，原因是這裡毒品更便宜、品質更好。

警方澄清是舊影片

針對這段影片，舊金山警方研判這是數年前所拍攝的舊片，「自從2023年6月加強掃毒以來，已逮捕超過1萬4392人，查扣超過1259磅毒品，現在的市容與影片拍攝當時相比，已經大不相同」。

影片在社群媒體上引發不少網友批評，稱這景象看起來像是世界末日的開端，「為什麼我們放任毒蟲弄髒這個曾經最美的城市？」、「加州納稅人的錢被偷走了，問題卻沒解決」。