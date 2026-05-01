凱道抗議移工福利太多！台聯主席周倪安被丟水球　17歲少年遭偵訊



▲17歲少年朝台聯黨主席周倪安丟水球，警方在凱道找到人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

5月1日勞動節，台聯黨、移工雇主團體發起「廢除空窗期聯盟」集會，要求改革當前看護制度，雖並未有太多民眾參與，但過程中仍發生意外插曲，有不明人士朝台聯黨主席周倪安丟擲水球。台聯黨相關人員立即前往警局備案，警方目前也將涉嫌丟水球的17歲少年帶回偵訊，少年表示因為不認同台聯黨的說法才丟擲水球表達不滿。

台聯黨主席周倪安在5月1日勞動節當天發起「「廢除空窗期連署聯盟」，向警方申准在教育部前舉辦之集會活動，活動於10時開始，11時47分結束，過程平和順遂，但是在撤收場地時，突然發現一名少年經過會場時，突然朝台聯黨主席周倪安丟擲水球後離去，讓現場尚未散去的民眾當場傻眼。

▲台聯黨主席周倪安被丟水球，警方將涉案少年帶回偵訊。（圖／台聯黨提供）



警方獲悉後立刻展開追查，發現扔擲水球的是一名17歲的少年，立刻在凱道將人帶回派出所進行釐清，初步了解，少年平時就有在關注相關政治議題，當天從宜蘭北上要參加勞工遊行活動，但是經過台聯黨會場不認同，所以才會丟擲水球，警方也依照妨害名譽、強制以及相關罪嫌將少年帶回偵訊。