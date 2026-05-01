　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

凱道抗議移工福利太多！台聯主席周倪安被丟水球　17歲少年遭偵訊

▲▼17歲少年朝台聯黨主席周倪安丟水球，警方在凱道找到人。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲17歲少年朝台聯黨主席周倪安丟水球，警方在凱道找到人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

5月1日勞動節，台聯黨、移工雇主團體發起「廢除空窗期聯盟」集會，要求改革當前看護制度，雖並未有太多民眾參與，但過程中仍發生意外插曲，有不明人士朝台聯黨主席周倪安丟擲水球。台聯黨相關人員立即前往警局備案，警方目前也將涉嫌丟水球的17歲少年帶回偵訊，少年表示因為不認同台聯黨的說法才丟擲水球表達不滿。

台聯黨主席周倪安在5月1日勞動節當天發起「「廢除空窗期連署聯盟」，向警方申准在教育部前舉辦之集會活動，活動於10時開始，11時47分結束，過程平和順遂，但是在撤收場地時，突然發現一名少年經過會場時，突然朝台聯黨主席周倪安丟擲水球後離去，讓現場尚未散去的民眾當場傻眼。

▲台聯黨主席周倪安被丟水球，警方將涉案少年帶回偵訊。（圖／台聯黨提供）

警方獲悉後立刻展開追查，發現扔擲水球的是一名17歲的少年，立刻在凱道將人帶回派出所進行釐清，初步了解，少年平時就有在關注相關政治議題，當天從宜蘭北上要參加勞工遊行活動，但是經過台聯黨會場不認同，所以才會丟擲水球，警方也依照妨害名譽、強制以及相關罪嫌將少年帶回偵訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
392 1 4415 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女警遭輾斃！女大生、遊覽車司機送辦　路邊校車違停與否待查
北市5處戶外負壓吸菸室　地點曝光！本月陸續啟用
又要變天！「全台轉雨」時間曝
資深製作人游國謙過世　不舉辦告別式

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

白色BMW高速猛撞路燈路樹！車體扭曲變鐵球　38歲男當場慘死

台南女警遭輾斃！女大生、遊覽車司機送辦　路邊校車違停與否待查

婦買完菜回家「誤打倒退檔」車子騎上護欄　後輪懸空畫面曝

凱道抗議移工福利太多！台聯主席周倪安被丟水球　17歲少年遭偵訊

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

84歲妹割頸殺久病姊！里長淚崩「一定很痛苦」：這要非常大的勇氣

桃園警攔查自小客！駕駛開門襲警　原來車上3人全是失聯移工

男聞瓦斯味嚇醒！驚見女友全身灼傷倒臥廚房　身上搜出煙彈

快訊／高雄汽修廠大火！台1線驚見恐怖黑煙狂竄　1男救出送醫

羅東長刀怪客落網！5天2度帶刀遊蕩　40歲男：感情不順情緒差

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！未來婆婆崩潰：2個媽媽破碎的心

季麟連嗆韓國瑜惹議　鄭麗文緩頰：稍微衝動但語重心長

營長播「八佰」被記申誡！　徐斯儉：降格八百壯士史實國民黨能接受？

大貨車右轉撞機車！婦胸凹陷肩變形慘死　內輪差奪命畫面曝

新北「極樂套房」曝！泰越8辣妹狂吸老司機...海削487萬皮肉錢

白色BMW高速猛撞路燈路樹！車體扭曲變鐵球　38歲男當場慘死

台南女警遭輾斃！女大生、遊覽車司機送辦　路邊校車違停與否待查

婦買完菜回家「誤打倒退檔」車子騎上護欄　後輪懸空畫面曝

凱道抗議移工福利太多！台聯主席周倪安被丟水球　17歲少年遭偵訊

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

84歲妹割頸殺久病姊！里長淚崩「一定很痛苦」：這要非常大的勇氣

桃園警攔查自小客！駕駛開門襲警　原來車上3人全是失聯移工

男聞瓦斯味嚇醒！驚見女友全身灼傷倒臥廚房　身上搜出煙彈

快訊／高雄汽修廠大火！台1線驚見恐怖黑煙狂竄　1男救出送醫

羅東長刀怪客落網！5天2度帶刀遊蕩　40歲男：感情不順情緒差

9秒刪光整間公司資料庫！備份也沒了　AI代理重大失誤

小琉球連假訂房破9成5 ！碼頭人潮炸裂畫面曝　東琉線加開船班

王柏融「1到100」感謝洪總相伴　笑臉T兌現老友浪漫約定

白色BMW高速猛撞路燈路樹！車體扭曲變鐵球　38歲男當場慘死

勞退舊制11.5萬人有望添百萬退休金　沈伯洋：盼適用新保障

澎湖花火節下周開幕！12分鐘七龍珠Z主題煙火+無人機　還能集章

要找律師朋友！釣出陳水扁「妙回1句」吸2.7萬人按讚：實力依舊在

TPASS升級搭高鐵？　李四川透露：與蔣萬安聯手研討計算中

史上最爛！老鷹慘遭51分血洗淘汰　庫明加正負值「-44」破NBA紀錄

北海道自駕奪命！20多歲女觀光客「衝對向車道」撞貨車　1死2傷

46歲湯唯證實懷二胎！　曬照：家裡要多匹小馬駒

社會熱門新聞

即／台南84歲婦雙刀砍死91歲病姐遭收押

踢爆老師喝花酒！裸照沒馬賽克要賠7萬

男網友稱女警「自催油門」才倒地　網友炎上肉搜

女警車禍身亡畫面外流　南警急追來源

新北「極樂套房」曝光　泰越8辣妹狂吸老司機

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

女警婚前遇車禍　生前甜喊男友母「100分媽媽」對話曝

快訊／涉收回扣！鴻海土城廠曾姓處長200萬交保

房仲帶看慘被毆打　他懷疑：遭詐團報復

獨／女警男友回家就關房間！　曝女大生原定今靈堂上香

92歲婦久病　84歲妹雙刀殺姐內幕曝

台中逢甲女行人被撞亡　家屬淚求影像

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

同學邀喝酒！2少女慘遭5男輪流性侵

更多熱門

相關新聞

雇主團體勞動節上街嗆移工福利太多　1人致詞遭民眾怒丟水球

雇主團體勞動節上街嗆移工福利太多　1人致詞遭民眾怒丟水球

5月1日勞動節，台聯黨、移工雇主團體發起「廢除空窗期聯盟」集會，要求改革當前看護制度，雖現在並未有太多民眾參與，台聯黨主席周倪安宣講時仍發生意外插曲，周遭到不明人士丟擲水球。台聯黨公職人員隨即與本黨幹部赴警局備案，後續將視案情發展，不排除對此暴行提告，而丟擲水球人員稍早已經落網。

台聯還在拚！黨主席確定連任　提名2戰將投入2026選戰

台聯還在拚！黨主席確定連任　提名2戰將投入2026選戰

台聯：柯文哲判17年　貪污犯推薦的候選人道德標準可信嗎？

台聯：柯文哲判17年　貪污犯推薦的候選人道德標準可信嗎？

周倪安：馬英九站在要侵略台灣那一邊　馬家卻幾乎都在美國享受

周倪安：馬英九站在要侵略台灣那一邊　馬家卻幾乎都在美國享受

曾經的第三大黨！　台聯宣布更名「台聯黨」

曾經的第三大黨！　台聯宣布更名「台聯黨」

關鍵字：

台聯黨周倪安水球

讀者迴響

熱門新聞

連假第1天「嘉義塞滿人」　原因曝：皮克敏

即／台南84歲婦雙刀砍死91歲病姐遭收押

踢爆老師喝花酒！裸照沒馬賽克要賠7萬

主播吳安琪被裁員！發文正式告別28年TVBS

獨家／三立美女主播曾鈴媛驚傳婚變　「前夫違背法律三月離婚」

男網友稱女警「自催油門」才倒地　網友炎上肉搜

林逸欣揭爸爸「皮夾的秘密」網全哭了

元陽巴士墜谷致7死12傷　多人遭甩出車外

女警車禍身亡畫面外流　南警急追來源

新北「極樂套房」曝光　泰越8辣妹狂吸老司機

1男3女去清境「他被要求睡車上」　萬人讚結局

全球首批低軌衛星離子推進器　製造商在台灣！

今年首波「梅雨季」要來了！　中部以北「降溫雷雨」時間曝

謝和弦跨海告陳德修、汪東城　謝李榮浩助攻

味全龍巴士國道擦撞引關注

更多

最夯影音

更多
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」
外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面