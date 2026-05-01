保生大帝1048聖誕千秋　台南學甲慈濟宮千人祝壽盛況空前

▲保生大帝1048聖誕千秋祝壽大典，由董事長王文宗主祭，千餘人參與盛況熱烈。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南宗教盛事熱鬧登場！學甲慈濟宮於1日（農曆3月15日）舉行保生大帝1048聖誕千秋祝壽大典，由董事長王文宗擔任主祭，現場吸引上千名信徒與地方人士共襄盛舉，場面莊嚴又熱鬧。

祝壽活動由慈濟宮董監事會與地方各界人士共同參與，包括學甲區長張明寶、學甲警分局長林明俊、學甲農會總幹事李曉軍等人皆到場致意，齊為保生大帝祝壽祈福，展現地方凝聚力與深厚信仰文化。

今年適逢保生大帝1048聖誕千秋，廟方特別準備盛大供品。北門區二重港仁安宮董事長侯信良伉儷準備1048顆壽桃，海天水產集團也準備1048條蜂蜜蛋糕，共同獻上祝壽心意。儀式結束後，這些供品也分送給現場信徒與民眾，讓祝福延續、共享平安。

活動另一大亮點，則是來自學甲13庄國小學童帶來的精彩藝陣演出。包括中洲國小「鼓震乾坤迎嘉賓」、頂洲國小「鬧春意」、學甲國小「樂揚鈴動」、錦湖國小「祥獅獻瑞賀聖壽」、文山國小「創意電音迎佳賓」、三慈國小「三慈獻瑞．陶鳴獅躍」、宅港國小「童鼓婆姐．熱鬧祝壽」、東陽國小「禪定」等節目輪番上陣，小朋友們以充滿活力與創意的表現，贏得現場觀眾熱烈掌聲。

王文宗表示，保生大帝信仰在台南歷史悠久，透過結合藝陣與學校教育，不僅讓傳統文化向下扎根，也讓年輕世代參與其中，延續地方信仰生命力。