哈佛研究：急診第一時間判斷　AI準確率「高於人類醫師」

▲哈佛醫學院針對AI與人類醫師的急診診斷率進行實驗。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國哈佛醫學院最新研究顯示，在急診室分診情境中，人工智慧（AI）系統的診斷準確率已超越人類醫師。該論文4月30日刊登在學術期刊《科學》（Science）。

實驗1：急診室分診

《衛報》報導，研究團隊針對波士頓一家醫院急診室的76名患者進行實驗，讓AI與2名人類醫師同時閱讀相同的電子病歷，包含生命徵象數據、基本資料及護理師初步描述等。

結果顯示，OpenAI旗下的o1推理模型，在67％病例中做出完全準確或高度接近的診斷，遠勝人類醫師的50％至55％，顯示在資訊有限卻又必須迅速決策的分診情境下，AI具有明顯優勢。

若進一步提供更完整病患資料時，AI診斷準確率進一步躍升至82％，人類醫師則落在70至79％之間。

實驗2：長期治療計畫

在另一項實驗中，AI與46名人類醫師被要求針對5份臨床案例提出長期治療計畫，AI制定的計畫評分高達89％，人類醫師使用搜尋引擎等常規資源輔助下，得分僅為34％。

實驗侷限性 AI無法取代醫師

不過，這些實驗僅限於書面病歷資料，AI判讀患者痛苦程度或外觀狀態的診斷能力並未接受測驗。也就是說，AI更像是一名臨床醫師根據書面資料提供意見。

哈佛醫學院AI實驗室負責人、研究主要作者之一的曼萊（Arjun Manrai）強調，這項研究成果不代表AI會取代醫師，而是代表「我們正見證一場深刻的科技變革，將會重塑整個醫學領域。」

另一名研究主要作者、波士頓貝斯以色列女執事醫療中心醫師羅德曼（Adam Rodman）預言，未來10年AI不會取代醫師，而是會出現「醫師、病患與AI三方協作」的全新模式。

愛丁堡大學醫學資訊中心共同主任哈里森（Ewen Harrison）認為，AI系統「不再只是通過醫學考試，而是開始成為臨床醫師實用的第二意見工具」。但謝菲爾德大學的邢威（Wei Xing）博士警告，醫生可能在無意識中聽從AI答案，而非獨立思考，目前也不足以證明AI已安全到可全面應用於常規臨床使用。