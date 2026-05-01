愛情長跑10年！日動物園男員工殺妻焚屍　友人曝婚姻內幕

記者王佩翊／編譯

日本北海道旭山動物園33歲員工鈴木達也涉嫌殺妻焚屍被逮，隨著警方連日調查，終於在焚化爐內找到部分人體組織。兩人的朋友透露，嫌犯與妻子自大學起愛情長跑超過10年，然而夫妻關係早已失和，沒想到最終更犯下駭人聽聞的焚屍案。

根據《北海道電視台》報導，33歲的鈴木是園內深受歡迎的解說員，主要負責長頸鹿、小貓熊與河馬。根據調查，鈴木達也涉嫌於3月31日左右，將33歲妻子鈴木由衣的遺體運入動物園內，並丟進工作用的焚化爐中連續焚燒數小時。

儘管嫌犯事後多次利用該焚化爐焚燒動物屍體試圖混淆，但警方經過多日搜查，終於根據「人骨與動物骨骼構造完全不同」的特性，成功從殘渣中提取出人類遺骨，並於4月30日逮捕鈴木。

認識兩人超過10年的好友透露，兩人的關係充滿波折，雖然自大學開始交往，但中間分合多次，其中一人更是控制欲極度強烈，要求對方每天回報行蹤，甚至連有異性在場的場合都必須一一報告。

結婚後，這種緊繃關係並未緩解。鄰居與知情人士表示，鈴木達也婚後變得極度排斥回家，常在外面喝酒待到深夜，而妻子則會瘋狂「奪命連環扣」，夫妻關係降至冰點。調查人員更發現，鈴木曾恐嚇妻子，「要把妳燒到連灰都不剩！」

鈴木在接受偵訊時承認，自己是利用「關園時間後的晚上」，進入園區棄屍並燒掉遺體。警方透露，鈴木在案發前就曾對妻子進行言語恐嚇，揚言要讓她徹底消失。

由於鈴木在調查中已初步坦承殺害妻子，警方目前正針對殺機進行最後比對，近期將依殺人罪名對其進行追加起訴。