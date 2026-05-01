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84歲妹割頸殺久病姊！里長淚崩「一定很痛苦」：這要非常大的勇氣

▲▼台南長照悲歌，84歲妹殺92歲姊，里長淚崩。（圖／記者林東良翻攝）

▲里長邱彌文受訪時一度淚崩、哽咽。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市4月29日傳出一起長照悲劇，一名84歲的葉姓妹妹疑似因長年照顧92歲的姊姊，加上姊姊久病纏身、萌生去意，因此葉女竟持刀割頸殺害姊姊，經主動通知親人後全案曝光，葉女遭依殺人罪移送偵辦，並裁定羈押。熟識姊妹倆的當地里長邱彌文受訪時一度落淚，表示姊妹倆一定是感到很痛苦、很痛苦，才會選擇這樣的方式結束生命。

邱彌文表示，就他了解，葉姓姊妹倆感情非常好，但個性不喜歡麻煩別人，他大約一個月上門關心一次，每次詢問近況，姊妹倆都淡淡表示「沒什麼事」，從不輕易示弱。邱彌文說，姊妹兩人住在這裡大概已經7年，兩人結伴同住，彼此扶持，不曾聽過兩人吵架，但姊姊較年邁，後來腳受傷，加上記憶力出現退化，後來生活起居大多由妹妹照料。

「這就是台灣老人的悲哀！」邱彌文說，姊姊的行動力較差，連想結束生命都沒有辦法，妹妹聽到姊姊的想法後，也是需要非常大的勇氣，可能看姊姊痛苦、心中萬般不捨，才會選擇以這樣的方式結束姊姊的生命，尤其現在妹妹還面對法律的制裁，希望檢察官可以就本案內容進行探討。

邱彌文表示，葉姓姊妹雖沒有符合社會福利條件，但他有將2人列入獨居老人關懷行列，定期上門訪視關懷、送物資，和姊妹倆也相當熟識，沒想到還是發生憾事。

鄰居也表示，不知道葉姓姊姊生病多久了，但以前的她樂觀、開朗，不曾聽到她抱怨，看到人都會打招呼，早上也都會出來運動，但已經有超過半個月沒看到姊姊了，聽到新聞的時候下了一大跳，不知道她竟會發生這種事。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼台南中西區發生長照人倫悲劇，警方在現場拉起封鎖線。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南中西區發生長照人倫悲劇，84歲婦人涉嫌殺害91歲姊姊遭羈押。（記者林東良翻攝，下同）

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