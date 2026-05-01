荷莫茲海上監獄「遺體封冷庫」　導彈掠頭頂！陸船員刷五星旗保命

▲ 荷莫茲海峽成為美伊對峙籌碼，變成海上監獄，有船員往生遺體只能封存冷庫 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

受中東局勢劇烈動盪影響，全球航運要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）陷入封閉邊緣。據悉，目前光是印度約有2萬名海員，他國數百艘商船被迫滯留海域，已超過兩個月。大陸受困船員每日活在導彈掠過頭頂的恐懼中，聽到雷聲以為被襲擊炸船，天天活得擔驚受怕。最新進度，已有船員在長期封鎖中往生，遺體因無法運送回岸，僅能暫時封存在船上冷庫，處境極其艱困。

荷莫茲海峽成海上監獄「遺體凍冷庫」

數據顯示，自美伊戰爭爆發以來，已有數十艘船隻遭到襲擊，至少10名海員在衝突中喪生。光是4月13日至19日這一周，僅有約80艘船隻勉強通過海峽，通航量呈現斷崖式下跌。

綜合陸媒《每日經濟新聞》《瀟湘晨報》與《南方週末報》等報導，荷莫茲海峽已淪為全球最危險海域，多名受困大陸船員形容這段長達60多天的日子如同「海上監獄」。

一名受困船長沉痛披露，封鎖期間已有船員不幸去世，但受限於區域軍事管制與航道封閉，遺體完全無法送往岸上，只能暫時凍在船上的冷庫中。在國際海事法規下，遺體存放冷庫雖屬極端情況下的應變，也揭露了人道救援通道的完全中斷。

另外，國際運輸工人聯盟（ITF）本月初證實，已收到數百份涉及食品等基本物資的求助申請。國際海事組織（IMO）祕書長多明格斯更發出嚴厲警告，「在雙重風險下，整個荷莫茲海域已無安全通行可言。」

▲陸船員：戰機在空中飛，甲板刷五星旗保命 。（圖／翻攝 網易）

陸船員刷五星旗保命、導彈掠過頭頂

「天天打仗，導彈就在頭頂滿天飛。」大陸船員葉輝如此形容驚悚現況。另一名船員李斌透露，夜裡經常聽聞導彈與攔截彈掠過船頭的聲響，長期威脅讓眾人草木皆兵，甚至在雷雨夜裡，驚天雷鳴曾讓當值二副誤以為遭到導彈襲擊，當場嚇出一身冷汗。

李斌所在的船隻共有23名大陸籍船員，雖掛巴拿馬國旗，但為求保命，全船於3月17日接到船東指示，立刻在鋼鐵船身兩側漆上巨大的五星紅旗。

李斌回憶，在鹹濕的海風中，眾人一筆一畫刷出五星紅旗，心裡才有安全感。直到4月28日凌晨，仍有戰機在商船上空盤旋近1小時，受困船員在物資補給與流彈威脅的雙重壓力下，生存邊緣岌岌可危。

印度船員：數千人陷入恐懼與孤立

作為全球最大海事勞動力供應國，印度目前有超過2萬名公民在該地區的外國籍船隻上工作。印度前進海員聯合會（FSUI）指出，數千名海員目前錨泊在伊朗阿巴斯港和霍拉姆沙赫爾港附近，生活在長期的恐懼與孤立中。

將近兩個月以來，印度籍船長拉達爾和他的船員們一直被困在波斯灣的油輪上。印度前進海員聯合會的亞達夫指表示，「爆炸有時就發生在僅幾百公尺開外的地方，他們在甲板上就能親眼看到。」他強調，許多印度海員是第一次出海，心理煎熬難以想像。

除了心理壓力，生存資源也亮起紅燈，許多船隻被迫實行食品和飲用水配給制。加上網路中斷與信號干擾，海員必須支付高昂漫遊費才能與家人短暫聯繫，焦慮情緒已蔓延至後方家屬。

除了中印船員，德國赫伯羅特航運（Hapag-Lloyd）也有約150名海員被困。公司發言人豪普特指出，長期滯留已讓船上生活陷入極度的枯燥與消沈。

▲滯留大陸船員幾乎常見導彈從頭頂略過。（圖／翻攝 網易）

荷莫茲若繼續關閉：全球將陷入飢餓與經濟危機

荷莫茲海峽的危機不只牽動船員生死，更直接衝擊全球經濟。聯合國祕書長古特雷斯於4月30日發出最後通牒，警告海峽若持續關閉將導致嚴重後果。

他指出，若海峽關閉至今年年中，全球經濟增長率將降至2.5%，通膨率升至5.4%，並導致全球新增3200萬貧困人口與4500萬極度飢餓人口。若局勢惡化至年底海峽仍無法開放，全球經濟增長率將進一步跌至2%，通膨率則將超過6%。

荷莫茲海峽是波斯灣的唯一出口，承擔全球約20%的石油運輸。本次危機中，受困船隻包含油輪、液化氣運輸船和貨輪，由多國海員混合編組，撤離行動因領事保護與航道封鎖而極其複雜。