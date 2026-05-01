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童趣經典相遇！金門學童陶藝展登場　小小導覽員說創作故事

▲▼金門賢庵國小「匠心童陶」陶藝展自5月1日至20日於金門縣文化局第二展場展出。（圖／記者鄭逢時攝）

▲金門賢庵國小「匠心童陶」陶藝展自5月1日至20日於金門縣文化局第二展場展出。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

由金門縣陶藝學會策劃的「匠心童陶」陶藝創作展，5月1日至20日於金門縣文化局第二展場展出，並於今（1）日上午舉行開幕式。賢庵國小學生以豐富創作呈現童心與在地文化，透過「小小導覽員」親自解說，帶領民眾走進充滿想像力的陶藝世界。

開幕活動結合音樂與藝術演出，由賢庵國小胡琴樂團及垵湖分校烏克麗麗樂團現場演奏，為展覽揭開序幕。文化局局長陳榮昌表示，此次展覽展現學校與陶藝學會長期耕耘成果，每件作品都蘊含學生對金門風土的觀察與感受，也呈現藝術教育向下扎根的具體成效；金馬聯合服務中心執行長吳增允也肯定展覽名稱蘊含「匠心」與「童心」的意涵，展現學生投入創作的專注與純真，並鼓勵來賓細細欣賞作品。

▲▼金門賢庵國小「匠心童陶」陶藝展自5月1日至20日於金門縣文化局第二展場展出。（圖／記者鄭逢時攝）

金門縣陶藝學會理事長王明宗指出，透過與學校合作推動陶藝教育，讓孩子在創作中培養耐心與專注力，並從中發展個人特色；賢庵國小校長黃芸芸則表示，陶藝課程為學校重要特色之一，學生從揉土、塑形到燒製，完整體驗創作歷程，培養負責任與專注的學習態度。

本次展覽亮點之一為「故宮宋朝文物再創」系列，學生以童趣視角詮釋龍泉青瓷鳳耳瓶、青瓷尊及青玉龜游荷葉洗等經典器物，讓傳統文物展現全新風貌。此外，結合在地文化的陶板浮雕與迷你三合院作品，也呈現閩南建築特色與家鄉情感。

▲▼金門賢庵國小「匠心童陶」陶藝展自5月1日至20日於金門縣文化局第二展場展出。（圖／記者鄭逢時攝）

展覽同時涵蓋茶壺、魚類及生活主題創作，展現學生觀察生活的細膩眼光。開幕當日活動結束後，由學生擔任導覽解說，過程中副縣長李文良也到場參觀，與師生交流創作理念，肯定學童的藝術表現。

▲▼金門賢庵國小「匠心童陶」陶藝展自5月1日至20日於金門縣文化局第二展場展出。（圖／記者鄭逢時攝）

文化局表示，「匠心童陶」展不僅呈現學童藝術潛能，也讓民眾看見金門文化與生活美學的多元樣貌，邀請鄉親踴躍前往參觀，感受童心與藝術交織的魅力。

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