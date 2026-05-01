囤積44.4噸分離鈈！日偽裝「核爆受害者」　陸示警：實現核突破

▲中日關係。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

中國代表團於當地時間4月29日在紐約聯合國總部召開的《不擴散核武器條約》（NPT）第11次審議大會上發表嚴正答辯。中方明確指出，自高市早苗政府上台以來，日本擁核問題已由潛在轉為「現實威脅」，對二戰後國際秩序及核不擴散體系構成嚴重挑戰，同時警惕國際社會日本已經出現三大消極動向。

綜合大陸官媒報導，中國代表團在發言中強調，日本是國際公認的「核門檻」國家，也是NPT成員國中唯一掌握後處理技術、能提取武器級鈈、擁有可運行後處理設施的無核武器國家。中方要求國際社會高度警惕日本以下三大消極動向：

一是日本首相官邸官員揚言「日本應該擁有核武器」，右翼勢力謀求修改「無核三原則」，不斷試探國際社會反應，為政策轉向做準備。

二是日本長期囤積大量遠超民用需求的鈈材料，在國內外管理的分離鈈總量約44.4噸。日本具備研發核武器技術能力，可在短期內實現核突破。

三是日本在核不擴散問題上立場自相矛盾。日本一邊在國際上長期以「核爆受害者」自居，以無核世界支持者迷惑世人，一邊不斷強化盟友「延伸威懾」合作，急切渴望複製「核共享」安排、將盟國核武器引入日本。

中國代表團表示，中方已就日本擁核問題提交工作文件，呼籲本次審議大會開展深入討論，並切實加強對日本核活動的核查監督。