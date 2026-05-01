川普5月會習近平！日本「憂被跳過」急邀訪日　高市擬談台灣問題

▲日本政府有意邀請川普在訪中前，先前往日本。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普預計5月中旬訪問中國，多名日美政府消息人士30日透露，日本政府已向美方打聽，希望川普能在訪中行程中「順道」造訪日本，與日本首相高市早苗進行高峰會談，針對日中關係與台灣問題，達成共識。

川普預計於5月14、15日前往北京與中國國家主席習近平舉行首腦會談。隨行的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）已明確表示有意在行前先行訪日。

日本方面對此高度戒備，擔心美中兩國若將中國對鄰國及台灣的經濟、軍事威壓問題擱置，私下達成接近協議，將損害日本利益。由於川普在國內支持率下滑，且面臨11月即將到來的期中選舉，外界分析他極可能為了在貿易面取得成果而對中做出妥協。

若川普造訪日本成行，這將是高市早苗首相自3月訪美以來，再次與川普進行面對面會談。川普曾多次將美中關係形容為兩大強權瓜分勢力範圍的「G2」模式，這讓一直以來與美方共同制衡中國的日本政府深感憂慮，擔心美中關係升溫會讓日本在亞洲的影響力被邊緣化。

由於目前中東伊朗局勢不穩定，川普的整體出訪日程仍存在變數。一名日本政府官員透露，美方目前對於訪日一事仍持保留態度，「即便真的確定，恐怕也是出發前一刻的事」。若川普最終無法成行，日本政府已準備好替代方案，將轉而尋求透過電話進行日美首腦協議。

川普曾在3月的日美首腦會談中提到，日中之間「存在一點緊張感」，並承諾在見到習近平時「會稱讚日本」。