鎖扣突斷裂！60歲健身男遭划船機彈飛慘致「癱瘓」…妻崩潰

▲划船機鎖扣斷裂。（圖／翻攝自九派新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

湖南懷化一名近60歲男子在健身房運動時，突遭器材故障重創，頸椎骨折導致下肢癱瘓，妻子邱太太控訴，業者拖延醫療費、監視器畫面也「離奇消失」，維權陷入困境。邱太太直言，「人還躺在醫院，費用卻快撐不住了。」

據《九派新聞》報導，事件發生於4月9日上午，邱太太丈夫當時在菲特斯健身俱樂部（電力新外灘店）使用划船機訓練，過程中器械鎖扣突然崩斷，強大反作用力將人當場彈飛，頭部重重著地。同行友人緊急聯繫邱太太，她才驚覺情況嚴重。

▲救護人員為其固定頸部。（圖／翻攝自九派新聞）

邱太太表示，自己趕到現場時，丈夫已倒地不起，救護人員正在為其固定頸部。當天下午傷者緊急進行長達9小時手術，術後送入加護病房，確診為第6至第7節頸椎骨折脫位、頸髓挫傷。雖然目前生命徵象穩定，但已出現大小便失禁、雙下肢癱瘓情況，醫師評估未來長期坐輪椅機率高達9成。

邱太太指出，丈夫擁有20多年健身經驗，在該健身房運動已超過兩年，對器材使用相當熟悉，因此質疑事故與設備維護不當有關。她也保留了當時斷裂的鎖扣作為證據，並拍攝現場影像。

然而，事故發生後，健身房態度引發爭議。邱太太多次要求調閱監視器畫面，卻遭對方以「需高層授權」、「密碼錯誤」、「硬碟損壞」等理由推託。她質疑，一間連鎖健身房監控系統竟「形同虛設」，不排除有刻意毀損證據的可能。

▲患者目前仍在住院中。（圖／翻攝自九派新聞）

在費用方面，邱太太表示，目前醫療費已超過8萬元（人民幣，下同），但健身房僅支付約2.5萬元醫療費及1200元看護費，遠不足以支應後續治療。每日仍需負擔約230元看護費與額外醫療支出，甚至面臨停藥風險。

對於賠償問題，健身房負責人曾表示願意「共同承擔」，認為責任並非單方，但遭邱太太拒絕。她強調，器材鎖扣已有明顯磨損，應屬維護疏失，「斷掉的零件都在我手上，還說設備沒問題？」

涉事健身房則回應稱，設備已處理、門市正常營運，相關責任仍待司法釐清，並強調平時都有定期檢查維護，但未能說明為何仍發生斷裂事故。

▲醫師指出，患者未來高機率需依賴輪椅才能生活。（圖／翻攝自九派新聞）

當地警方表示已接獲通報並介入處理，但認定此案屬民事糾紛，未進行刑事立案。邱太太則已聘請律師蒐證，並透過多管道投訴，希望能盡快取得醫療費保障，後續也將循法律途徑追究責任。

律師指出，依《民法典》規定，健身房對會員負有安全保障義務，若器材因維護不當導致事故，業者應負全責；若涉及監視器無法提供，亦可能構成舉證妨礙。建議家屬可向法院申請「先予執行」，要求業者先行支付醫療與照護費用。

邱太太也提醒民眾，選擇健身場所時應確認業者是否具備合法資質與保險保障，並留意器材狀況，避免類似悲劇再度發生。