金門「浯島迎城隍文化季」開跑　5／28遶境掀高潮

▲2026金門「浯島迎城隍文化季」於今日正式開跑。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

2026金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季今（1）日於金城鎮浯島城隍廟前廣場熱鬧登場，由副縣長李文良、鎮長李誠智等人共同敲鑼啟動，正式為為期近一個月的宗教文化盛事揭開序幕，邀請各地民眾走進金門感受傳統廟會魅力。

開幕活動於當日下午2時舉行，在震撼戰鼓聲中展開，包含金城鎮代會主席郭永隆、浯島城隍廟主委楊耀芸及地方仕紳、民意代表等人皆到場共襄盛舉。主辦單位表示，今年活動自5月1日持續至5月28日，整合宗教、文化與觀光資源，打造橫跨整個五月的特色慶典。

今年適逢浯島城隍遷治346週年，系列活動規劃豐富，除每週安排藝陣踩街、展演及文化體驗外，最受矚目的農曆四月十二「迎城隍」遶境，將依循傳統古禮舉行，完整呈現閩南宗教儀典風貌。該慶典早於2013年獲得文化部指定為離島首項國家級「重要民俗」，深具歷史與文化價值。

副縣長李文良表示，縣府與地方單位已做好完善準備，除了讓在地民眾重溫熱鬧氛圍，也期盼吸引台灣本島、大陸及國際旅客前來參與，共同體驗金門最具代表性的節慶活動。他特別邀請民眾於5月28日遶境當天來參加，一同感受萬人空巷的盛況。

此外，深受歡迎的「親子蜈蚣座嘉年華」將於5月23日登場，讓孩童扮演古裝角色參與遶行，展現傳統陣頭文化，也促進親子互動；報名預計於5月4日開放，預料將再度吸引民眾踴躍參加。

主辦單位指出，今年還安排音樂演出、繪畫比賽、祈福儀式及導覽活動等多元內容，讓遊客在參與慶典之餘，深入認識後浦在地人文。隨著5月28日遶境巡安登場，後浦街區預期將再現人潮匯聚、鑼鼓喧天的熱鬧景象，為整個文化觀光季畫下精彩而圓滿的句點。