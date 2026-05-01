桃園警攔查自小客！駕駛開門襲警　原來車上3人全是失聯移工

▲桃園市龜山分局員警昨日巡邏經過萬壽路二段攔查一輛行跡可疑自小客車時，駕駛藉故不配合，拒開車門等方式阻攔員警執法。（圖／龜山警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山警分局員警昨（30）日巡邏行經萬壽路二段時，攔查一輛行跡可疑自小客車，車上3名乘客驚恐不已，駕駛蔡姓男子非但不配合，還刻意阻攔執法，經優勢警力到場支援控制現場，查出3名乘客均為失聯移工，其中1人搜出安非他命殘渣與吸食器等證物；經偵訊後依妨害公務罪嫌將蔡男移送桃園地檢署偵辦，另持有毒品之移工依毒品危害防制條例送辦，其餘2名失聯移工則移請桃園專勤隊收容等候遣返。

▲桃園市龜山分局員警昨日巡邏經過萬壽路二段攔查一輛行跡可疑自小客車時，駕駛藉故不配合阻攔員警執法。（圖／龜山警分局提供）

龜山警分局指出，昨日下午5時許，員警巡邏經萬壽路二段時，發現一輛自小客車行跡可疑遂進行攔查，但駕駛蔡姓男子受檢時情緒非常激動不配合，更多次故意用力開啟車門、後車廂及推擠員警等行為，企圖干擾與阻撓員警執法。

▲桃園市龜山派出所副所長涂博文說明處理流程。（圖／龜山警分局提供）

經通知線上警力支援到場後迅速控制現場，經查核身份赫然查出，車上3名乘客均為失聯移工，其中1人身上被搜出安非他命殘渣袋及吸食器等證物，警方將駕駛蔡姓男子與3名乘客帶回偵訊，依妨害公務罪嫌將蔡男移送桃檢偵辦，另名持有毒品移工則依毒品危害防制條例送辦，其餘2名失聯移工則移請桃園專勤隊收容等候遣返。