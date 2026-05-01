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大陸 大陸焦點 特派現場

60歲「最美小龍女」李若彤遊蘇州　頂復古波浪捲造型穿旗袍逛古鎮

記者魏有德／綜合報導

香港女星李若彤近日現身江蘇蘇州旅遊，以上海風華年代的復古波浪捲搭配旗袍造型漫步古鎮，順帶推廣當地旅遊，引起外界關注。李若彤在影片中毫不掩飾的將自己的60歲年齡公開，然而，歲月依然帶不走「最美小龍女」、「最美姑姑」等深植人心的形象，她這次以江南風情打扮亮相，婀娜身形及亮麗氣質仍讓網友們熱議。

▲「最美小龍女」李若彤穿旗袍遊蘇州。（圖／翻攝微博）

▲「最美小龍女」李若彤穿旗袍遊蘇州。（圖／翻攝微博）

《錢江晚報》報導，4月30日晚，女演員李若彤在個人社交平台分享蘇州遊玩視頻（影片），並配文，「青磚伴瓦漆，白馬踏新泥。五一來蘇州，誰還不是個風情萬種的江南美人呢，手推波安排！ 」

▲「最美小龍女」李若彤穿旗袍遊蘇州。（圖／翻攝微博）

據悉，李若彤此次前往蘇州推廣旅遊，特別選擇身材盡顯的旗袍造型，並搭配「手推波」復古髮型亮相。手推波又稱推波浪髮，源自20至30年代上海流行元素，全手工捲髮為一大特色，過程中不使用燙髮藥劑，強調細緻工藝與線條感，與旗袍相輔相成。

▲「最美小龍女」李若彤穿旗袍遊蘇州。（圖／翻攝微博）

影片中，李若彤透露，自己去（2025）年日期沒選好，在蘇州擠著擠著沒法走路，隨後便挑選一套復古風的橘色菱紋旗袍，最後再交由師傅「手推波」，完成與古鎮相輔相成的古典美人風。她表示，蘇州之美「刻在骨子裡」，穿著旗袍走在古街，彷彿置身水墨畫中。

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